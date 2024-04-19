古秀妃掌新內閣客委會 低調簡樸展現客家氣質

準客家委員會主委古秀妃歷任中央到地方客家事務，目前擔任台南市政府客家事務委員會主委，歷練完整，她自信、低調又簡樸，充分展現客家人氣質，丈夫是導演陳文彬。

「半年來我一直以為你們主委是臨時人員」，台南市政府1名主管曾向台南市客委會幹部說。古秀妃2021年接掌台南市客委會，多襯衫、長褲打扮，相較於其他一級局處長外表光鮮亮麗，古秀妃穿著真的樸素，使得很多市府員工一睹廬山真面目後仍無法置信。

1972年出生的古秀妃，出身高雄美濃客家庄，歷任客委會專門委員及主任秘書、台灣省政府參議、屏東縣政府客家事務處長、高雄市客委會主委，接任台南市客委會主委前是財團法人人本教育文教基金會南部辦公室主任。

古秀妃就讀東海大學時期熱心客家事務，創立客家社，曾參與社運，投入反美濃水庫運動，並參與美濃愛鄉協進會推動社區事務，編纂美濃鎮誌，也曾任中央研究院研究助理。

古秀妃任屏東縣政府客家事務處長期間，推動全台首創「幼兒客語沉浸式教學」，落實客語返鄉運動。她2011年從高雄市88風災重建會執行長轉任高雄市客委會主委，也是當時全台首名擔任客委會主委的女性（2018年底期滿卸任），大刀闊斧推行小學客華雙語教學、籌建美濃圖書館及文創園區、推動設立全台首座客家實驗學校等。

她渾身上下充滿客家人氣息，為人自信、低調又簡樸，從中央到地方歷練完整，推廣客家文化復甦與傳承工作逾30年。

當然，古秀妃還有一個身分，就是導演陳文彬的老婆，陳文彬是電影「不能沒有你」的男主角，也曾服務於副總統賴清德辦公室，古秀妃和陳文彬2004年合作拍攝紀錄片「家」，獲金馬獎最佳紀錄片入圍。但許多人聽到古秀妃，浮上腦海的名字反而是陳文彬，忽略她在客家事務的專業和歷練，從這裡也能看出古秀妃不想引人注目的個性。

知情人士說，客委會主委職務多由「北客」出任、但也曾有「南客」接任，即使古秀妃事前否認，只是她身為「南客」、又熟悉台南、高雄及屏東客家事務，如今雀屏中選入閣，其實不會讓人太意外。

賴清德選前曾提出「客家六箭」政策，承諾普及客語公共服務、強化青年與客家文化連結、推動客家文創工作、讓客家文化走進國際等。古秀妃長年投身客語復甦、推動客家文化，以及其完整豐富的實務歷練，都是出線重要關鍵。未來她將如何帶動客庄文化繁榮發展、增進台灣客家國際能見度，表現備受期待。