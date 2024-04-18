快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主計長確定換人 朱澤民：這個人也做八年「但比我高比我帥」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
行政院主計長朱澤民確定不留任，對於立委詢問他要去哪裡，朱不改愛玩笑性格：「我這個年紀會走路就不錯了，還會去哪裡」。圖/本報系資料照片
行政院主計長朱澤民確定不留任，對於立委詢問他要去哪裡，朱不改愛玩笑性格：「我這個年紀會走路就不錯了，還會去哪裡」。圖/本報系資料照片

內閣人事近日大致出爐，行政院主計長傳出內定台南市研考會主委陳淑姿，現任主計長朱澤民將走人，國民黨立委賴士葆今天詢問朱澤民去留問題，朱澤民先自嘲：「都只是報紙寫，結果每個人都問我是不是要滾」。賴問朱將來要去那裡？朱不改愛玩笑性格：「我這個年紀會走路就不錯了，還會去哪裡」，最後賴高喊：「我會懷念朱澤民在的日子，朱也回：「我也很懷念你」場面溫馨。 

立院財政委員會今天審查主計總處凍結預算案，朱澤民列席備詢。以往劍拔弩張的備詢，因為朱澤民不留任，在野立委質詢也難得口氣和緩，表達對朱的敬重。

賴士葆上台就問朱：「你確定要走了？」朱開玩笑回：「沒有，我在還在這裡」台下一片笑聲。賴說已有內定人選？朱回：「我是希望這樣，但沒有正式發布，都是報紙在寫，每個人都問我是不是要滾了」台下又是笑聲不斷。

賴士葆問：「現在是見你一次，少一次」朱答：「對」，賴回：「我會懷念朱澤民在的日子」，朱也答「我很懷念你」，場面難得溫馨。

賴感性地說，朱澤民做了八年，是最久的主計長，但朱說之前已有石素梅主計長也是，賴改口說是蔡英文任內唯一八年閣員，沒想到朱又是神來一筆，還有原民會主委夷將，「我們兩個相依為命八年，但是他比我高、比我帥」。

賴關心朱未來動向，朱先說：「我這個年紀會走路就不錯了，還會去哪裡。」賴禮貌性祝福朱未來有事業第二春，朱不改頑童本性：答：「我有一春了，不要二春」。

內閣 朱澤民 賴清德

延伸閱讀

桃園昨上萬戶停電 賴士葆：非核神主牌在、穩供電不可能

新財經內閣今亮相 賴士葆：準經長應知能源政策錯誤

停砍軍公教退休金未排案？ 吳宗憲：優先法案一定盡快

傳謝長廷任司法院長 王鴻薇：難道要逼死法官嗎？

相關新聞

主計長確定換人 朱澤民：這個人也做八年「但比我高比我帥」

內閣人事近日大致出爐，行政院主計長傳出內定台南市研考會主委陳淑姿，現任主計長朱澤民將走人，國民黨立委賴士葆今天詢問朱澤民...

新經長郭智輝還未上任 在野質疑適任、綠委擔憂要王美花「技術指導」

準經長郭智輝520才上任，不僅在野立委指出他違反證交法的過往、還協助華為處理廢水，質疑他是否適任經長職務；連綠營立委都擔...

海基會董事長多待退 綠營：鄭文燦是否入冷宮待觀察

準總統賴清德520就職，傳行政院副院長鄭文燦被安排接任負責兩岸民間交流重任的海基會董事長。民進黨人士指出，近年來海基會形...

520將卸任交通部長 王國材坦言：道安沒做好是任內最遺憾的事

去年我國共3023人死於交通事故，未達年降5%死亡人數目標。將於5月20日後卸任的交通部長王國材今於立法院交通委員會答詢...

傳續任僑委會委員長 徐佳青：方向上沒有太大改變

媒體報導，僑務委員會委員長徐佳青520後續任。徐佳青今天表示，很多媒體有猜測，方向上是沒有什麼太大改變，靜候未來內閣團隊...

【專家之眼】給小野部長的期許

小野（李遠）將接任文化部長，有媒體形容「跌破眼鏡」，有人深挖他過去在政界發生過的爭議，也有人肯定他在藝文界的豐富資歷，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。