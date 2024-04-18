主計長確定換人 朱澤民：這個人也做八年「但比我高比我帥」

內閣人事近日大致出爐，行政院主計長傳出內定台南市研考會主委陳淑姿，現任主計長朱澤民將走人，國民黨立委賴士葆今天詢問朱澤民去留問題，朱澤民先自嘲：「都只是報紙寫，結果每個人都問我是不是要滾」。賴問朱將來要去那裡？朱不改愛玩笑性格：「我這個年紀會走路就不錯了，還會去哪裡」，最後賴高喊：「我會懷念朱澤民在的日子，朱也回：「我也很懷念你」場面溫馨。

立院財政委員會今天審查主計總處凍結預算案，朱澤民列席備詢。以往劍拔弩張的備詢，因為朱澤民不留任，在野立委質詢也難得口氣和緩，表達對朱的敬重。

賴士葆上台就問朱：「你確定要走了？」朱開玩笑回：「沒有，我在還在這裡」台下一片笑聲。賴說已有內定人選？朱回：「我是希望這樣，但沒有正式發布，都是報紙在寫，每個人都問我是不是要滾了」台下又是笑聲不斷。

賴士葆問：「現在是見你一次，少一次」朱答：「對」，賴回：「我會懷念朱澤民在的日子」，朱也答「我很懷念你」，場面難得溫馨。

賴感性地說，朱澤民做了八年，是最久的主計長，但朱說之前已有石素梅主計長也是，賴改口說是蔡英文任內唯一八年閣員，沒想到朱又是神來一筆，還有原民會主委夷將，「我們兩個相依為命八年，但是他比我高、比我帥」。

賴關心朱未來動向，朱先說：「我這個年紀會走路就不錯了，還會去哪裡。」賴禮貌性祝福朱未來有事業第二春，朱不改頑童本性：答：「我有一春了，不要二春」。