傳續任僑委會委員長 徐佳青：方向上沒有太大改變
媒體報導，僑務委員會委員長徐佳青520後續任。徐佳青今天表示，很多媒體有猜測，方向上是沒有什麼太大改變，靜候未來內閣團隊宣布，今天不會做任何證實。
立法院外交及國防委員會今天邀請徐佳青報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，並備質詢。徐佳青會前受訪，做上述表示。
外傳行政院副院長鄭文燦可能轉任海基會董事長，徐佳青表示，鄭文燦是非常有溝通協調能力的政治工作者，無論在哪一個位置，都會全力以赴，而且能夠扮演非常好的角色，如果在兩岸溝通上能發揮功能，對台灣的關係發展也會有正向幫助，樂於看到這樣的發展趨勢。
媒體詢問，海外台灣和中國的僑民關係，是日益緊張或趨緩。徐佳青指出，台灣僑民來自於自由民主的社會，移民到海外也大多數是在自由的民主社會，所以很多人願意幫助新來乍到的中國籍移民，僑委會也鼓勵台灣移民能以過去的經驗，將心比心互相扶持。
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