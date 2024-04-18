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藍再批準經長 崇越：郭智輝從不逃避

聯合報／ 記者唐筱恬陳熙文黃婉婷胡瑞玲蔡晉宇簡永祥／台北報導
崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長。 圖／聯合報系資料照片
崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長。 圖／聯合報系資料照片

針對準內閣名單，國民黨立委王鴻薇昨天再開記者會，指崇越集團董事長、準經濟部長郭智輝不只曾違反證交法遭判刑，崇越科技在中國大陸據點更遍布上海、北京等十二個城市，質疑準總統賴清德難道可以接受「紅色資本家」任閣員嗎？

崇越科技昨回應，法院判決很清楚，公司同仁作業違反相關規定，作為企業負責人理當勇於承擔管理疏失的懲處，郭智輝從不逃避，概括承受，也很感謝法官基於事實面的考量給予緩刑處分；至於立委質疑崇越協助中國大陸建設半導體晶圓廠，該公司所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目，絕無踰矩。

第三波新閣員名單仍未見環境部長人選，現任環境部長薛富盛昨表示，已向賴清德表達不續任，五二○後將回到中興大學任教。至於新環境部長人選，目前圈內傳出台南市環保局前局長張皇珍呼聲最高。

現任財團法人商業發展研究院副院長張皇珍，曾是賴擔任台南市長時的環保局長，隨後在李進勇擔任雲林縣長時出任副縣長，打破賴「不准借將」主張。目前新閣員名單多為男性，擅長環境管理、低碳永續規畫的張皇珍被視為有望成為首位女性環境部長。

婦女團體則批評，賴清德政府內閣名單中，女性閣員比率明顯偏低。民進黨立委林岱樺也呼籲，卓內閣應提高女性閣員比率。

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