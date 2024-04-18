觀察站／賴清德對陸釋友善訊號 鄭文燦可沉潛養晦

兩岸外交關係是賴清德新政府的重中之重，賴清德鎖定民進黨內兩岸立場相對溫和的鄭文燦執掌海基會，對賴政府而言，是向對岸釋出務實交流的友善訊號。而對鄭文燦個人來說，在桃園市長卸任、歷經立委輔選失利及學倫問題重創政治聲望後，到海基會任職，一方面能發揮所長，另方面也是沉潛養晦，伺機「再起」。

鄭文燦可望出任海基會董事長，民進黨內多認為「不意外」，也是合理的安排。鄭文燦從政一路走來，在兩岸立場上是民進黨內相對少數的溫和派，也被認為是「知中派」。

鄭文燦剛上任桃園市長不久，就在桃園市府設立兩岸事務小組，並親自擔任召集人，時任副市長邱太三則是副召集人，建立兩岸城市互動交流機制。

前年，民進黨在縣市長選舉大敗，選後基層要求黨中央檢討「抗中保台」路線，當時鄭文燦也開出綠營高層第一槍表示，「民進黨在兩岸論述要做一些調整」。

賴清德兩岸人事布局，現任海基會副董事長邱垂正可望出任陸委會主委，鄭文燦若接掌海基會，邱、鄭在兩岸立場上，向來都主張兩岸應對等對話、務實有序交流，陸委會海基會這樣的人事安排，一定程度上也是傳遞，未來賴政府希望兩岸重啟對話的友善訊號。

鄭文燦行事幹練，具有調和鼎鼐功力，原是黨內看好挑戰總統大位的人選之一；不過，綠營在本屆桃園市長選舉及去年的桃園立委選舉失利，加上鄭陷入學倫爭議，在在衝擊個人政治能量。這次內閣改組，前三波公開的人事布局始終不見鄭文燦，外界一度揣測他「上不了車」。

如今，鄭文燦雖然與正副閣揆無緣，但可望在兩岸領域任職，且海基會不若其他部會政治爭議多，對他而言，可以發揮所長，也能避開政治風暴中心，或許是好的選擇。