聽新聞
test
0:00 / 0:00

知中派 鄭文燦傳任海基會董事長

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
行政院副院長鄭文燦傳將出任負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦傳將出任負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德五二○就任，據了解，肩負兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，賴清德已鎖定行政院副院長鄭文燦出任，也獲得鄭文燦首肯。

鄭文燦是現任中華港澳之友協會會長，前總統陳水扁執政時期，鄭也曾擔任海基會副秘書長，民進黨內認為，鄭文燦執掌海基會是合理且適當的安排。

賴清德新政府陸續公布內閣團隊名單，不過前三波公開人事發布，都不見新潮流大將鄭文燦，引發外界揣測鄭文燦是否已經「脫隊」。不過，據了解，新政府高層已與鄭文燦會晤，希望鄭未來能出任海基會董事長職務，為兩岸民間交流努力。

熟悉兩岸事務的政府人士指出，鄭文燦自二○一八年三月起擔任中華港澳之友協會會長，也於二○二二年順利連任。長期以來，港友會是陸委會推動台港、台澳民間交流的重要平台，鄭文燦擔任會長後，為了不讓陸委會增加公務預算的負擔，屢次透過港友會成員自主募款，推動台港澳交流。

兩岸人士表示，鄭文燦在民進黨內屬於「知中派」，始終對兩岸之間健康的交流樂觀看待。鄭文燦曾在扁政府時期擔任海基會副秘書長，當時海基會預算不足，鄭文燦也曾協助海基會對外募款，過程順利；五二○新政府上台後，如果由鄭文燦出任海基會董座，是適當且合理的安排，對兩岸健康有序的交流會有幫助。

據了解，鄭文燦在擔任桃園市長時，也高度重視兩岸民間交流，許多中國大陸的專業交流團體，想要來台參與城市交流，而相關團體向陸委會接洽時，都指名要與桃園市府交流。

根據財團法人法及海基會章程等規定，海基會董事相關人事異動，陸委會須依有關規定陳報行政院核定後，再由海基會盡速召開臨時董事會完成提名及推選作業；海基會董事長人事案，必須完成法定程序後才能上任。

賴入選時代百大人物

此外，賴清德入選時代雜誌二○二四年百大最具影響力人物（TIME100）。推薦文章由美國駐中國及駐俄羅斯前大使、共和黨前總統參選人、猶他州前州長洪博培撰寫。文章提到賴清德是礦工之子，向來重視解決問題與建立信任，也是哈佛大學畢業的公衛專家；確保台灣兩千三百萬人的健康僅為賴清德任務的一部分，他也必須在中國的壓力下，背負維護政府永存的責任。同樣入選的國際領袖包括菲律賓總統小馬可仕等人。

內閣 新潮流 海基會 賴清德 鄭文燦 陳水扁 陸委會

延伸閱讀

鄭文燦傳接海基會董事長 洪奇昌：代表對話與交流

行人交安條例三讀 賴清德：強化人本交通

藍提修改「反滲透法」賴清德說重話「傷害區域穩定和平」

桃園3人表態選綠主委 藍評鄭文燦自顧不暇恐無決定權

相關新聞

知中派 鄭文燦傳任海基會董事長

準總統賴清德五二○就任，據了解，肩負兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，賴清德已鎖定行政院副院長鄭文燦出任，也獲得鄭文燦...

新任衛福部長「難產」 背後因素錯綜複雜一時難解

準總統賴清德520上任，準閣揆卓榮泰近期陸續公布內閣閣員，但衛福部長至今難產，雖然外界對人選多有猜測，「多是只聞樓梯響，...

嘆「誰當部長都沒救」 趙少康評財經內閣：沒搞清楚經濟病灶

準閣揆卓榮泰昨公布財經內閣成員，中廣前董事長趙少康今天表示，台灣經濟問題的根本在於兩岸政策及能源政策，就是因為民進黨政府...

最懂半導體的準經長郭智輝 上任後如何直球對決五缺議題？

準行政院長卓榮泰16日宣布延攬崇越（5434）集團董事長郭智輝出任新內閣的經濟部長，被認為是大黑馬之一，也震撼半導體通路界。

南島民族論壇執委會主席 夷將．拔路兒續任

原民會今天表示，南島民族論壇執委會共同推舉，由台灣代表、現任原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod續任論壇主席；...

海基會董事長傳鎖定鄭文燦 執掌兩岸交流重任

準總統賴清德520就職，據了解，負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，可望由行政院副院長鄭文燦出任。鄭文燦是現任中華港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。