知中派 鄭文燦傳任海基會董事長

準總統賴清德五二○就任，據了解，肩負兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，賴清德已鎖定行政院副院長鄭文燦出任，也獲得鄭文燦首肯。

鄭文燦是現任中華港澳之友協會會長，前總統陳水扁執政時期，鄭也曾擔任海基會副秘書長，民進黨內認為，鄭文燦執掌海基會是合理且適當的安排。

賴清德新政府陸續公布內閣團隊名單，不過前三波公開人事發布，都不見新潮流大將鄭文燦，引發外界揣測鄭文燦是否已經「脫隊」。不過，據了解，新政府高層已與鄭文燦會晤，希望鄭未來能出任海基會董事長職務，為兩岸民間交流努力。

熟悉兩岸事務的政府人士指出，鄭文燦自二○一八年三月起擔任中華港澳之友協會會長，也於二○二二年順利連任。長期以來，港友會是陸委會推動台港、台澳民間交流的重要平台，鄭文燦擔任會長後，為了不讓陸委會增加公務預算的負擔，屢次透過港友會成員自主募款，推動台港澳交流。

兩岸人士表示，鄭文燦在民進黨內屬於「知中派」，始終對兩岸之間健康的交流樂觀看待。鄭文燦曾在扁政府時期擔任海基會副秘書長，當時海基會預算不足，鄭文燦也曾協助海基會對外募款，過程順利；五二○新政府上台後，如果由鄭文燦出任海基會董座，是適當且合理的安排，對兩岸健康有序的交流會有幫助。

據了解，鄭文燦在擔任桃園市長時，也高度重視兩岸民間交流，許多中國大陸的專業交流團體，想要來台參與城市交流，而相關團體向陸委會接洽時，都指名要與桃園市府交流。

根據財團法人法及海基會章程等規定，海基會董事相關人事異動，陸委會須依有關規定陳報行政院核定後，再由海基會盡速召開臨時董事會完成提名及推選作業；海基會董事長人事案，必須完成法定程序後才能上任。

賴入選時代百大人物

此外，賴清德入選時代雜誌二○二四年百大最具影響力人物（TIME100）。推薦文章由美國駐中國及駐俄羅斯前大使、共和黨前總統參選人、猶他州前州長洪博培撰寫。文章提到賴清德是礦工之子，向來重視解決問題與建立信任，也是哈佛大學畢業的公衛專家；確保台灣兩千三百萬人的健康僅為賴清德任務的一部分，他也必須在中國的壓力下，背負維護政府永存的責任。同樣入選的國際領袖包括菲律賓總統小馬可仕等人。