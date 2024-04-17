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南島民族論壇執委會主席 夷將．拔路兒續任

中央社／ 記者張雄風台北17日電
原住民族委員會主委夷將·拔路兒。圖／聯合報系資料照片
原住民族委員會主委夷將·拔路兒。圖／聯合報系資料照片

原民會今天表示，南島民族論壇執委會共同推舉，由台灣代表、現任原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod續任論壇主席；未來將推動中長程計畫，持續強化南島地區各國的實質參與和合作。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，2024年南島民族論壇執行委員會昨天在高雄舉行，出席會員及觀察員計15個國家地區，經各會員及觀察員出席代表推舉，確定由台灣的代表夷將．拔路兒Icyang．Parod續任南島民族論壇主席。

夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，過去6年來，南島民族論壇曾經在帛琉和馬紹爾群島舉辦會議，並且持續舉辦大型國際語言復振論壇、PASIWALI國際音樂節、南島社區總體營造及青年人才培力等工作計畫，增進南島區域的合作交流，共同推動南島文化的永續發展。

夷將．拔路兒Icyang．Parod指出，配合台灣新南向政策，原民會為2025年接續推動南島民族論壇第2期中長程計畫，特別將本案納入執委會討論，蒐集各國代表的寶貴意見，強化南島地區各國的實質參與和合作。

根據資料，論壇2008年成立之初，會員計9個國家地區，陸續已有15個國家地區認同南島民族論壇的價值和願景。今年在全體會員的同意之下，北馬里安納群島邦成為論壇第16個正式成員，未來將與各會員致力推動南島民族永續發展目標。

內閣 賴清德

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