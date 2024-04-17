快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

被說撞臉「不夠善良的我們」白髮賀軍翔？侯友宜親回應

黃天牧不續任金管會主委 財委會藍綠立委送暖

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立委賴士葆上午質詢時把留任新內閣的財政部莊翠雲（右）和即將卸任的金管會主委黃天牧（左）叫上台，說要讓留任和卸任的兩個人對照一下，引發現場哄堂大笑。記者杜建重／攝影
立委賴士葆上午質詢時把留任新內閣的財政部莊翠雲（右）和即將卸任的金管會主委黃天牧（左）叫上台，說要讓留任和卸任的兩個人對照一下，引發現場哄堂大笑。記者杜建重／攝影

金管會主委黃天牧確定不續任，今日在財委會上，有不少藍綠立委送暖表示肯定他任內的表現，民進黨籍立委吳秉叡、郭國文都稱讚他「有為有守」，此外，吳秉叡和國民黨籍立委賴士葆，不分藍綠更盛讚黃天牧：「不續任是國家的重大損失。」

黃天牧從2020年5月以來，已當了3年11個月的金管會主委，吳秉叡稱讚黃天牧有為有守之外，並理性針對問題回答，務實處理，是他當立委以來，所看過最好的金管會主委。而吳秉叡、郭國文兩位立委，對於黃天牧不續任的原因在質詢時都說是因為「階段性任務完成」，並且對他的表現予以肯定。

國民黨籍立委賴士葆也稱讚黃天牧，並且形容他的離開是「中華民國的好官被換掉」，該嚴格、該監理、該發展的，都有做到，還問說：「是否因為我太早稱讚你，才讓你被換掉？」並問黃天牧，是何時知道自己未續任；對此黃天牧笑著要賴士葆：「不要浪費時間在我身上！」他說，現在要看的是新主委：「不是我這個要離開的人。」賴士葆回說「你是好官，不用，是國家的損失！」並說肯定黃天牧是因為他「會講真話」。

立委郭國文則是肯定黃天牧「行穩漸進，不是只有守成」，而且的確「有為有守，值得肯定」，並問及對於未來新主委的期許？黃天牧回應，和新主委彭金隆是舊識，並以「歷練完整，學驗俱優」八個字來形容彭，未來在上任之前兩人也會有機會交換意見。

國民黨籍立委王鴻薇也對黃天牧說，雖沒有續任，「至少可以全身而退，因為其任內並沒有重大金融風暴事件。」不過話鋒一轉，王鴻薇接著問，接下來保險很快就要面對國際會計準則，新的金管會主委能否因應這個挑戰？黃天牧回應，金管會近一年多來，已透過循序漸進、差異化管理等方式，分成三階段逐步降低業者的壓力，新主委當然有其想法，會調整，都予以尊重。

他也表示，接下來虛擬資產的專法應會在9月底之前會完成，另外，BNPL（先買後付）這些議題，有待凝聚共識，他相信新主委很有能力，會處理得很好。

內閣 賴清德

延伸閱讀

桃園昨上萬戶停電 賴士葆：非核神主牌在、穩供電不可能

金管會黃天牧：擬與新主委親自交接溝通

黃天牧：已致電祝賀彭金隆並安排交接 交接前說「如釋重負」還太早

租賃公司高利貸爭議 金管會：強化消費者保護

相關新聞

王鴻薇：崇越在中國12地設廠 郭智輝是「紅色資本家」

崇越科技董事長郭智輝將出任新任經濟部長，但被國民黨立委王鴻薇踢爆，郭智輝曾違反證券交易法等遭起訴。王鴻薇今天再開記者會質...

影／520後任期最久主委卸任　黃天牧：回家陪家人

行政院昨天宣布新任金管會主委將由政治大學風險管理與保險系教授兼商學院副院長彭金隆出任，現任金管會主委黃天牧成為史上任期最...

她批準經長曾犯證交法 綠酸雙標：傅崐萁入獄還任總召

準行政院長卓榮泰昨宣布崇越集團董事長郭智輝將接掌經濟部，國民黨立委王鴻薇今緊咬郭智輝曾涉違反證交法、崇越集團遭外媒點名協...

黃天牧不續任金管會主委 財委會藍綠立委送暖

金管會主委黃天牧確定不續任，今日在財委會上，有不少藍綠立委送暖表示肯定他任內的表現，民進黨籍立委吳秉叡、郭國文都稱讚他「...

綠委林岱樺：卓內閣應提高女性閣員比例

賴清德政府內閣人事布局陸續出爐，有婦女團體批評女性閣員比例偏低。民進黨立委林岱樺今天呼籲，卓內閣應該重視並提高女性閣員的...

談準經濟部長郭智輝 王美花：具國際觀與高度

崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長，成為財經內閣黑馬。經濟部長王美花今天表示，郭智輝具有國際觀與高度，他投入公職做相當多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。