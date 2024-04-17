黃天牧不續任金管會主委 財委會藍綠立委送暖

金管會主委黃天牧確定不續任，今日在財委會上，有不少藍綠立委送暖表示肯定他任內的表現，民進黨籍立委吳秉叡、郭國文都稱讚他「有為有守」，此外，吳秉叡和國民黨籍立委賴士葆，不分藍綠更盛讚黃天牧：「不續任是國家的重大損失。」

黃天牧從2020年5月以來，已當了3年11個月的金管會主委，吳秉叡稱讚黃天牧有為有守之外，並理性針對問題回答，務實處理，是他當立委以來，所看過最好的金管會主委。而吳秉叡、郭國文兩位立委，對於黃天牧不續任的原因在質詢時都說是因為「階段性任務完成」，並且對他的表現予以肯定。

國民黨籍立委賴士葆也稱讚黃天牧，並且形容他的離開是「中華民國的好官被換掉」，該嚴格、該監理、該發展的，都有做到，還問說：「是否因為我太早稱讚你，才讓你被換掉？」並問黃天牧，是何時知道自己未續任；對此黃天牧笑著要賴士葆：「不要浪費時間在我身上！」他說，現在要看的是新主委：「不是我這個要離開的人。」賴士葆回說「你是好官，不用，是國家的損失！」並說肯定黃天牧是因為他「會講真話」。

立委郭國文則是肯定黃天牧「行穩漸進，不是只有守成」，而且的確「有為有守，值得肯定」，並問及對於未來新主委的期許？黃天牧回應，和新主委彭金隆是舊識，並以「歷練完整，學驗俱優」八個字來形容彭，未來在上任之前兩人也會有機會交換意見。

國民黨籍立委王鴻薇也對黃天牧說，雖沒有續任，「至少可以全身而退，因為其任內並沒有重大金融風暴事件。」不過話鋒一轉，王鴻薇接著問，接下來保險很快就要面對國際會計準則，新的金管會主委能否因應這個挑戰？黃天牧回應，金管會近一年多來，已透過循序漸進、差異化管理等方式，分成三階段逐步降低業者的壓力，新主委當然有其想法，會調整，都予以尊重。

他也表示，接下來虛擬資產的專法應會在9月底之前會完成，另外，BNPL（先買後付）這些議題，有待凝聚共識，他相信新主委很有能力，會處理得很好。