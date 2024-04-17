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影／卸任、留任同台 黃天牧尷尬岔題、莊翠雲不便回應

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立法院財政委員會今天邀請金管員會主委黃天牧（左）、財政部莊翠雲（右）備詢。立委賴士葆問黃天牧「為什麼你被換掉」，黃天牧趕忙岔開話題說「這不是今天討論的議題」，而一旁的莊翠雲則只是尷尬苦笑。記者杜建重／攝影
立法院財政委員會今天邀請金管員會主委黃天牧（左）、財政部莊翠雲（右）備詢。立委賴士葆問黃天牧「為什麼你被換掉」，黃天牧趕忙岔開話題說「這不是今天討論的議題」，而一旁的莊翠雲則只是尷尬苦笑。記者杜建重／攝影

立法院財政委員會今天邀請金管員會主委黃天牧、財政部長莊翠雲就「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象」進行專題報告。立委賴士葆把即將卸任的黃天牧與盛傳將會留任的莊翠雲一起請上台備詢，並質問黃天牧「為什麼你被換掉」，黃天牧趕忙岔開話題說「這不是今天討論的議題」，而一旁的莊翠雲則只是尷尬苦笑。

賴士葆質詢時，先把520後確定卸任的金管會主委黃天牧以及盛傳即將留任的莊翠雲一同找上台。賴士葆首先發言肯定黃天牧在任內的表現，不過他也好奇，是不是自己太早肯定，才害他丟官也說不一定，賴士葆直言黃天牧平日作風，該嚴格的都嚴格、該做的都有做，但為什麼沒有被留任繼續做，實在是很奇怪。

賴士葆隨後把莊翠雲叫上台，說要讓留任和卸任的兩個人對照一下，賴士葆話未說完，現場已經哄堂大笑。賴士葆詢問莊翠雲最近心情是否不錯？莊回答，「心情沒有任何變動」。賴士葆再問：妳什麼時候接到電話的？莊翠雲回答：這個我沒有辦法跟你回答，人事還是要以準行政院長卓榮泰發布為主。賴士葆再問：人家想叫妳接任財政部長的原因為何？莊翠雲答說：這部分我也沒有辦法回答。

賴士葆一看問不出所以然來，便轉問黃天牧：為什麼你被換掉？現場又是一片笑聲。黃天牧趕緊接口說：報告委員，這不是今天要討論的議題。賴士葆大聲回說，我關心啊，中華民國的好官被換掉，我很關心啊。黃天牧趕緊說：不要浪費時間在我身上。賴士葆說：這個叫浪費時間喔？

賴士葆最後表示，自己這樣問，除了要肯定，至少也要讓大家知道你是好官，你沒有繼續做是國家的損失，不過，說不定卓榮泰聽到之後，會繼續請你當政務委員也說不一定。

立委賴士葆上午質詢時把留任新內閣的財政部莊翠雲（右）和即將卸任的金管會主委黃天牧（左）叫上台，說要讓留任和卸任的兩個人對照一下，引發現場哄堂大笑。記者杜建重／攝影
立委賴士葆上午質詢時把留任新內閣的財政部莊翠雲（右）和即將卸任的金管會主委黃天牧（左）叫上台，說要讓留任和卸任的兩個人對照一下，引發現場哄堂大笑。記者杜建重／攝影
立委賴士葆（圖）上午在立法院財政委員會把520後確定卸任的黃天牧以及盛傳將留任的莊翠雲一同找上台備詢。記者杜建重／攝影
立委賴士葆（圖）上午在立法院財政委員會把520後確定卸任的黃天牧以及盛傳將留任的莊翠雲一同找上台備詢。記者杜建重／攝影
立委賴士葆問財政部長莊翠雲（圖），人家想叫妳接任財政部長的原因為何？莊翠雲回答說：這部分我也沒有辦法回答。記者杜建重／攝影
立委賴士葆問財政部長莊翠雲（圖），人家想叫妳接任財政部長的原因為何？莊翠雲回答說：這部分我也沒有辦法回答。記者杜建重／攝影

內閣 賴清德

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