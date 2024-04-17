賴清德第三波內閣名單揭曉 聲量「他」最高

image source：政大風管系官網、FB／陳金德、吳誠文

文／陳宣懿

準閣揆卓榮泰今（16）日上午公布第三波內閣人事，共6位部會首長名單。其中5位皆為產學界人士出身，數十年各自深耕於其專業領域，且從未入閣、沒有黨籍與派系色彩。520上任的新內閣，至今已公布15位準閣員，分別為13位男性、2位女性。《網路溫度計DailyView》帶您掌握最新內閣名單的網路聲量。

以下為第三波內閣名單：

國發會主委：前資誠創新諮詢公司董事長 劉鏡清

經濟部長：崇越集團董事長 郭智輝

金管會主委：國立政治大學商學院副院長 彭金隆

工程會主委：前中油董事長、前宜蘭縣代理縣長 陳金德

數發部長：中研院特聘研究員 黃彥男

國科會主委：南臺科技大學校長、前巨人少棒隊投手 吳誠文

陳金德爭議多聲量高 曾被監察院彈劾申誡處分

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/04/17～2024/04/15）統計調查，比較準閣員近一年的聲量，第一名是陳金德，共8964筆聲量。立委王鴻薇2023年8月質疑屏東棒球場招標案有問題，得標廠商隆大營建過去沒有任何興建球場經驗，而獨董陳金德被視為監察院長陳菊人馬，王鴻薇表示，「不曉得是不是因為陳金德，才讓隆大營建出手得標」。

另外，外界質疑陳金德過去曾有被監察院彈劾的紀錄。對此，卓榮泰表示，確實有過監察院彈劾，但僅「申誡」處分，是9項懲處最輕微的，不影響他續任公職。

郭智輝談國家發展拉抬聲量 吳誠文辦科技棒球嘉年華獲關注

聲量第二名為郭智輝，共2895筆聲量。郭智輝2023年底曾接受節目專訪，分享他對於國家未來的發展方向，以及對國家未來領導人的觀察與要求。他指出，以目前情況看來，影響台灣的整個經濟走向，跟未來十年，大概是半導體產業，他也非常感謝現在的總統定位了台灣走科技的路線。聲量第三名為吳誠文，共1772筆聲量。台南市政府與南臺科技大學2023年11月舉辦「2023科技棒球嘉年華」，吳誠文表示，未來運動科技推展工作，第一個要協助的就是棒球，台南的棒球一直有很好的表現，希望在科技與運動配合下，重建台南棒球昔日光環。

學者彭金隆、黃彥男、劉鏡清 曝光少聲量低

聲量第四到六名分別為彭金隆、黃彥男以及劉鏡清，他們各自的聲量都在500筆以下。彭金隆參與研討會，從商業保險的角度，分享數位健康的發展對未來商保的影響與因應策略，更拋出「民辦公營」的概念，如何公私協力、健保偕同商保突破目前的模式是大家需要思考的。黃彥男參與資安論壇指出，台灣每週受攻擊的次數是全球平均的3倍以上，各國的防護資安系統，也將台灣視為最佳的練兵場。劉鏡清以顧問身份擔任企業管理講師，名字散見於網路上公布的課程資料。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月17日至2024年04月15日。