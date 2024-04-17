觀察站／向產業界攬才首重接地氣 挑戰仍不小

昨天公布的財經內閣躍出不少匹黑馬，符合先前民進黨政府釋出「要讓外界耳目一新」的說法。從公布名單可看出兩大特色，向產業界攬才、盡可能降低政黨色彩。但儘管專業上獲肯定，挑戰都不小。

綜觀新財經內閣，國發會主委龔明鑫轉任行政院秘書長是其中老將，肩負協調各部會角色，其他部會多半由新面孔掌舵，其中不乏具備產官學跨領域經歷者，包括新任金管會主委彭金隆、數位部長黃彥男皆是。

據了解，準總統賴清德徵詢時強調要引進有產業思維的人，而是積極從民間與產業界尋覓人才，以便「接地氣」；同時希望能跳脫兩黨色彩，盡可能中立，有利降低向社會說明財經政策時的阻力。在過程中被徵詢過的重量級業界人士透露，他的感覺是「賴總統是態度開闊，包容寬廣的」。

重中之重的經濟部，準部長由崇越集團董事長郭智輝接掌，跌破各界眼鏡。崇越是協助各國發展半導體產業重要合作夥伴，也是台積電重要供應鏈成員，因應國際大環境及地緣政治情勢，由熟悉半導體產業的郭智輝掌舵，有脈絡可循。崇越大力投資綠電領域，跨足光電與風電，但近年綠電爭議不少，儘管郭立即辭去集團相關職務，但與產業界利益迴避、違反證交法等問題仍會被外界檢視。

金管會準主委彭金隆保險專業受肯定，且色彩中立，是藍綠都能接受的人。資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清接掌國發會，從外商到四大會計師事務所，都與產業界高度相關。

數位部長唐鳳去職不意外，相對於她的天馬行空，換上精通資通訊、數據、創新科技領域的黃彥男，除了專業考量，也是看好其社會溝通能力。

準財經首長們嫻熟專業領域，短時間上手不難，難的是如何除弊、防弊還要兼顧產業發展，不躁進又穩健，推出有感政策，例如，數位部遲未化解不滿詐騙案頻傳的民怨，都將是標榜ＡＩ內閣的賴政府能否贏得民心的關鍵。