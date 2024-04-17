聽新聞
test
0:00 / 0:00
數位部長／黃彥男接棒 唐鳳留言：我放心
數位發展部長唐鳳確定卸任，由中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男接任，黃曾參與財經等部會資料開放委員，對部會執掌有接觸，有利政府未來建構數位公共建設；因應ＡＩ浪潮，黃彥男曾說，ＡＩ應融入各個領域，ＡＩ不只是沒有溫度的技術，而是與人類共同發展的夥伴。唐鳳昨在社群平台表示，「有彥男老師接棒領導，我很放心，五二○前我會全力協助交接業務。」
黃彥男專長資通訊、開放資料、ＡＩ（人工智慧）、資安等領域；他是美國馬里蘭大學電腦科學系博士，曾任行政院科技會報辦公室副執秘、關貿網路董事、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長等多項職務，公共參與歷練豐富，也能適切說明政策方向。
業界坦言，數位部長人選大爆冷門，主因黃彥男歷練大多圍繞公部門、學界，雖並非不與業界往來，但大多是在研討會、論壇等場合，看到黃彥男與業界交流的身影。
熟悉黃彥男的人士指出，他非常有親和力，對於科技各領域都有研究，不只是傳統的ＩＴ（資訊科技）技術，目前市場上最受關注的ＡＩ、資安，甚至連最新的區塊鏈、加密貨幣等領域也有關注，研究領域相當廣泛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言