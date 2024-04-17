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數位部長／黃彥男接棒 唐鳳留言：我放心

聯合報／ 記者馬瑞璿許維寧葉冠妤／台北報導
新任數位部長黃彥男。圖/本報資料照片
新任數位部長黃彥男。圖/本報資料照片

數位發展部長唐鳳確定卸任，由中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男接任，黃曾參與財經等部會資料開放委員，對部會執掌有接觸，有利政府未來建構數位公共建設；因應ＡＩ浪潮，黃彥男曾說，ＡＩ應融入各個領域，ＡＩ不只是沒有溫度的技術，而是與人類共同發展的夥伴。唐鳳昨在社群平台表示，「有彥男老師接棒領導，我很放心，五二○前我會全力協助交接業務。」

黃彥男專長資通訊、開放資料、ＡＩ（人工智慧）、資安等領域；他是美國馬里蘭大學電腦科學系博士，曾任行政院科技會報辦公室副執秘、關貿網路董事、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長等多項職務，公共參與歷練豐富，也能適切說明政策方向。

業界坦言，數位部長人選大爆冷門，主因黃彥男歷練大多圍繞公部門、學界，雖並非不與業界往來，但大多是在研討會、論壇等場合，看到黃彥男與業界交流的身影。

熟悉黃彥男的人士指出，他非常有親和力，對於科技各領域都有研究，不只是傳統的ＩＴ（資訊科技）技術，目前市場上最受關注的ＡＩ、資安，甚至連最新的區塊鏈、加密貨幣等領域也有關注，研究領域相當廣泛。

內閣 唐鳳 賴清德 黃彥男

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