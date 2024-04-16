新內閣財經首長將就位 工總理事長苗豐強提五大建言

新內閣將就定位，工總理事長苗豐強16日向新內閣提出五大建議，呼籲政府檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應；同時就碳費徵收機制應兼顧產業競爭力及公平性；此外，建議加速推動我國加入區域經濟整合，重視中國大陸在世界經濟位置中的轉變，並重新評估大陸經貿政策；最後要協助產業解決缺才及缺工問題。

苗豐強表示，工總肯定新政府「引進智慧創新的能量，廣納各界專業人才」的理念，新任內閣中財經相關首長多位出自產業界並學有專精，是一時之選，例如劉鏡清準主委長年擔任工總專家顧問，熟悉產業界的情況，定能擘劃有效引領台灣經濟發展的策略。郭智輝準部長熟悉半導體產業，將有助強化台灣半導體產業發展。祝福卓院長領導的「行動創新」內閣大展鴻猷，造福台灣人民。

苗豐強指出，對企業界而言，經濟戰略的釐定是決定台灣命運關鍵，台灣面臨氣候變遷、自然資源及糧食短缺、地緣政經衝突、即將邁入超高齡社會等挑戰，而這些挑戰的解方並非一蹴可幾，亟須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。盼內閣團隊議定讓台灣立足、符合台灣經貿利益且具有主體性的經濟戰略，協助產業平衡發展，立足台灣，布局全球，俾在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色。

最後，苗豐強向新內閣提五大具體建言，包括：一，檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應；二，碳費徵收機制應兼顧產業競爭力及公平性；三，加速推動我國加入區域經濟整合；四，重視中國大陸在世界經濟位置中的轉變，重新評估大陸經貿政策；五，協助產業解決缺才及缺工問題。