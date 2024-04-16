不只懂半導體！準經長郭智輝深耕成棒領域逾15年

準行政院長卓榮泰16日宣布由崇越集團董事長郭智輝候任經濟部長，郭智輝不僅僅是最了解半導體的企業家，也是資深棒球迷，據了解，郭智輝曾表態進軍職棒，最後卻無疾而終一事，最終則是培養成棒，且培養時間已超過15年，即使沒有加盟職棒，也為國家培養出許多好手。

郭智輝入閣消息一出引發外界討論，除了他在自身半導體發展領域稱得上是專家以外，也有網友提及過去郭智輝曾表態進軍職棒，最後卻無疾而終一事，事實上，郭智輝曾在2019年2月受訪時表示，已經暫時放下職棒夢，成棒是現在希望投入的，希望幫助台灣棒球培養更多年輕業餘好手。一名資深棒球迷指出，郭智輝培養成棒已逾15年的時間，即使沒有加盟職棒，也為國家培養出許多好手。

該人士表示，郭智輝在成棒領域深耕多年，在2011年8月成立業餘甲組「崇越科技棒球隊」，是目前全越運動棒球隊前身。崇越曾邀請日本獨立聯盟球隊來台，並前往日本進行交流賽，找洋將充實球隊實力，同時2015年獨家贊助「MLB台灣精英訓練營」，在2016年奪得隊史首座成棒春季聯賽冠軍，2017年再承辦「2017安永盃台日棒球交流賽」。

除此之外，郭智輝也擔任台灣甲組成棒推廣聯盟首任會長，在2023年首辦「全越盃台灣甲組成棒隊邀請賽」。未來期待整合大專、企業棒球實力，擴大台灣棒球底蘊，也為了之後2028年洛杉磯奧運，能為國家隊貢獻一份心力。

郭智輝對甲組成棒聯盟依然充滿期許，認為不會只有甲組一級11隊，崇越（安永鮮物）組織棒球隊已經15年，未來也會持續支持基層棒球，從成棒開始做起，為了提升整體棒球水準繼續努力。