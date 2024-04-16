令人耳目一新！票券公會理事長魏啟林肯定財經內閣陣容

總統賴清德的內閣人事布局全部底定，對此票券金融公會理事長兼國票金控董事長魏啟林今日以率各公會之先發聲指出，「行動創新內閣」中財經內閣名單，表達令人耳目一新及讚賞，同時對於金融發展與開創性的政策，表示相當期待。

對於新任金管會主委彭金隆教授，魏啟林稱讚，是非常合適的人選，他也表示，彭是相當有活力的學者，學有專精，擔任過基層公務員，更是財政部培養金融菁英人才，亦曾擔任公民營壽險公司董事，熟稔保險業經營，尤其是保險業接軌IFRS17會計制度研究，近年在金融創新的政策建言不遺餘力，無論在學術論著及實務發展均具前瞻性。

魏啟林指出，金融產業是台灣第二大產業族群，新任政府希望藉著推動台灣成為亞洲資產管理中心、亞洲永續金融的典範，同時延續金融業作為中小企業後盾的角色、並兼顧資訊安全發展的目標，這些都是新內閣希望攜手金融產業共同達成的目標，他也認為現任主委黃天牧任內積極推動公司治理，ESG永續金融，獲得相當的成效，已完成階段性任務，未來將可在健全的金融監理制度下，積極提升金融產業占GDP的產值，研議籌設亞洲OBU資產管理中心，提出我國金融升級與創新發展的藍圖，並應用台灣龐大的國民財富及科技創新優勢，促成整體服務業附加價值提升。

魏啟林指出，金融產業是我國經濟成長的最大動力，對政府稅收、創造 GDP 及促進就業貢獻巨大，全體金融機構總資產近120兆元。金融服務業從業人員逾 100 萬人，也間接創造出包括法律、資訊科技、會計、顧問、廣告等行業之大量工作機會。據央行統計，2022年底我國海外投資淨資產金額超過50兆台幣，加上海外民間儲蓄約數十兆台幣，累積龐大的民間海外財富，國內的保險公司亦吸收大量國內的超額儲蓄，流向海外投資，台灣非常有條件成為「亞洲OBU資產管理中心」，將可吸引台商及外資資金來台不入境（OBU），與國際資產管理機構來台，接軌各國際平台，預期將可帶動國際會計、法律、租稅、信託、顧問各產業與人才的高度發展，並帶動大量就業，改善國內服務業薪資水準低落現象，打破年輕人的低薪困境，讓優秀人才願意留台發展，成為亞太金融中心之一。

除了彭金隆，魏啟林也表示，這波「行動創新內閣」名單中還有來自於產業的經濟部長郭智輝也令人驚艷，其擔任崇越集團董事長，是台灣半導體產業發展的專家，擁有台北大學企業管理博士，長期支持台灣管理學界學術活動，並曾擔任台灣管理學會會長，具國際觀，對於解決國內產業發展面臨「五缺」問題，是非常稱職的人選。而即將接掌數位發展部黃彥男，原擔任中研院資訊創新科技研究中心主任，是台灣資通訊領域及AI領域的頂尖專家，也是台灣人工智慧學校董事，其專業能力深獲公私部門信任，將在人工智慧應用及資訊安全領域的發展強化，可積極運用人工智慧科技於打詐防假，發揮政府效能。