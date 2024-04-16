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內閣新人事！彭金隆將接任金管會主委 昔日老長官們這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
行政院前院長陳冲。本報資料照
行政院前院長陳冲。本報資料照

金管會新任主委確定由政大保險學系教授彭金隆接任，身為昔日老長官的行政院前院長陳冲16日指出，彭金隆「很聰明、點子多」，而且個性很好、沒有特定立場，且曾在財政部保險司任職過，並參與金控法設立的過程，因此除了保險業，幾個不同的金融業領域都有涉獵。

陳冲擔任財政部常務次長時，新世代金融基金會副董事長沈臨龍為財政部保險司司長，彭金隆則在主掌法規制度的財政部保險司一科擔任稽核，因此，陳冲、沈臨龍都是他的老長官。

沈臨龍回憶，民國90年間，金控法已經通過，正在進行子法等相關細節的修訂，彭金隆就是負責壽險業的團隊之一，也因為參與了金控法，所以除了保險業，也會對銀行、證券等金融業有所了解，可以說當時還在基層的彭金隆，便參與了國內金控的誕生過程。

陳冲說，彭金隆點子很多，例如當時需要提出實用性的點子，兩個就難得，但當時彭金隆身在基層，「需要10個可以講出11個點子」、相當聰明；陳冲也記得，彭金隆曾在2004年出版「金融控股公司：法制監理與經營策略」，「這本書是講金控法的問題，那本書的架構蠻有用的，因為金控法在建置時，他是保險司一科的代表。」

陳冲表示，保險業對於彭金隆上任投以極高的期許，過去彭金隆也寫了不少與保險業有關的文章，期待保險法規能有所變革。

陳冲解讀，此波金管會新人事變動，應該從銀行、證券業沒有聽到太多的抱怨，此外台灣國際組織都被迫退出，金融方面勉強還能撐住的就是保險國際監理管協會（International Association of Insurance Supervisors)，曾任IAIS理事的陳冲說，我國都一直是很活躍的成員，要繼續保持這個地位，就需要人脈，以彭金隆的個性與專業，應能充分發揮所長。

內閣 賴清德

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