巨人少棒冠軍投手變準國科會主委 吳誠文和賴清德有這淵源

準行政院長卓榮泰今公布第3波內閣人事名單，南台科大校長吳誠文將接任國家科學及技術委員會主委，吳誠文是台南人，曾是1971年巨人少棒隊遠征美國威廉波特勇奪世界冠軍的主力投手，2021年巨人少棒奪冠50周年系列活動，邀請第1代巨人少棒成員相隔數十年再次齊聚，副總統賴清德還共襄盛舉出席記者會，表示他是看巨人少棒長大的資深球迷。

賴清德為了重現巨人少棒的精神，在擔任台南市長任內，2010年開始推動舉辦「巨人盃少棒錦標賽」，並在協進國小設立「巨人少棒文物紀念館」，以保存台南棒球發展的珍貴收藏。

台南市長黃偉哲也說，台南是巨人少棒邁向國際的起點，在1971年，當時台灣面臨著許多國際上不順利的事情，不管是退出聯合國、台日斷交，台灣在那時候實在太需要一場勝利了，而巨人隊的出現讓台灣全國的民心又凝聚在一起，所以，特別謝謝這些國家英雄，不僅是少棒的英雄、運動的英雄，也是我們台灣國家的英雄。

吳誠文是台南市博愛國小、金城國中畢業，與吳誠文同為第1代巨人少棒隊的前中華隊總教練葉志仙說，吳誠文小時候就很沉穩，是球隊的主力投手，當投手是很穩定，另一特色是功課非常好，但吳誠文也很喜歡打球，國二面臨棒球或讀書的抉擇，吳誠文不想放棄功課，國二他們就轉到台北市華興中學，吳誠文選擇留在台南讀書，「選擇是正確的」，因為他的身材跟小時候沒有很大的轉變，沒有變壯不適合再繼續打球。

葉志仙也說，吳誠文選擇留在台南讀書，但還是很喜歡棒球，優異成績考上南一中又考上台大電機系，也加入台大棒球校隊，現在還在打台大校友隊，對棒球不曾忘懷，如今成為準國科會主委很為他高興，「政府用對了人」，他也是國家運動科學中心董事長，對運動那麼喜歡，在科技上又有這麼好的成就，去主導國科會是適得其所。