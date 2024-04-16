快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

巨人少棒冠軍投手變準國科會主委 吳誠文和賴清德有這淵源

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
準總統賴清德在台南市長任內在協進國小成立「巨人少棒文物紀念館」，收藏有當年巨人少棒主力投手吳誠文（左二）等資料照片。圖／取自「巨人少棒文物紀念館」
準總統賴清德在台南市長任內在協進國小成立「巨人少棒文物紀念館」，收藏有當年巨人少棒主力投手吳誠文（左二）等資料照片。圖／取自「巨人少棒文物紀念館」

準行政院長卓榮泰今公布第3波內閣人事名單，南台科大校長吳誠文將接任國家科學及技術委員會主委，吳誠文是台南人，曾是1971年巨人少棒隊遠征美國威廉波特勇奪世界冠軍的主力投手，2021年巨人少棒奪冠50周年系列活動，邀請第1代巨人少棒成員相隔數十年再次齊聚，副總統賴清德還共襄盛舉出席記者會，表示他是看巨人少棒長大的資深球迷。

賴清德為了重現巨人少棒的精神，在擔任台南市長任內，2010年開始推動舉辦「巨人盃少棒錦標賽」，並在協進國小設立「巨人少棒文物紀念館」，以保存台南棒球發展的珍貴收藏。

台南市長黃偉哲也說，台南是巨人少棒邁向國際的起點，在1971年，當時台灣面臨著許多國際上不順利的事情，不管是退出聯合國、台日斷交，台灣在那時候實在太需要一場勝利了，而巨人隊的出現讓台灣全國的民心又凝聚在一起，所以，特別謝謝這些國家英雄，不僅是少棒的英雄、運動的英雄，也是我們台灣國家的英雄。

吳誠文是台南市博愛國小、金城國中畢業，與吳誠文同為第1代巨人少棒隊的前中華隊總教練葉志仙說，吳誠文小時候就很沉穩，是球隊的主力投手，當投手是很穩定，另一特色是功課非常好，但吳誠文也很喜歡打球，國二面臨棒球或讀書的抉擇，吳誠文不想放棄功課，國二他們就轉到台北市華興中學，吳誠文選擇留在台南讀書，「選擇是正確的」，因為他的身材跟小時候沒有很大的轉變，沒有變壯不適合再繼續打球。

葉志仙也說，吳誠文選擇留在台南讀書，但還是很喜歡棒球，優異成績考上南一中又考上台大電機系，也加入台大棒球校隊，現在還在打台大校友隊，對棒球不曾忘懷，如今成為準國科會主委很為他高興，「政府用對了人」，他也是國家運動科學中心董事長，對運動那麼喜歡，在科技上又有這麼好的成就，去主導國科會是適得其所。

吳誠文擔任南台科大校長也致力推動運動科技，去年與台南市政府在亞太國際棒球訓練中心合辦「科技棒球嘉年華」，過去運動競技訓練過程中，多半是靠選手和教練悶頭苦練，隨著科技進步，如何善用數位科技來有效提升棒球訓練效果及運動員表現，成為未來運動發展的趨勢。

巨人少棒世界冠軍50周年，副總統賴清德(前排右七)親自出席慶賀 。圖／台南市政府提供
巨人少棒世界冠軍50周年，副總統賴清德(前排右七)親自出席慶賀 。圖／台南市政府提供
準國科會主委吳誠文（右二）去年與台南市長黃偉哲共同推動「科技棒球嘉年華」。圖／台南市政府提供
準國科會主委吳誠文（右二）去年與台南市長黃偉哲共同推動「科技棒球嘉年華」。圖／台南市政府提供

內閣 賴清德

延伸閱讀

接國科會主委吳誠文透露因緣願景 投入推動AI產業升級

蔡總統代賴清德證實：外長林佳龍、吳釗燮掌國安會

準國科會主委曾是少棒冠軍投手 南臺師生力讚吳誠文

黃曙光傳請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 府：了解中

相關新聞

蔡總統代賴清德證實：外長林佳龍、吳釗燮掌國安會

準總統賴清德的國安團隊內閣人事還沒正式公布，蔡英文總統今天上午接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團」，在介紹與會來賓時，...

王鴻薇揭：準經長郭智輝曾違反證交法、替大陸設晶圓廠

準閣揆卓榮泰今公布財經內閣名單，不過國民黨立委王鴻薇揭露，準經濟部長郭智輝任崇越集團董事長時，曾違反證券交易法等遭起訴，...

「唐鳳不是當官的料」知情人士：黃彥男任數位部長 No.1任務就是滅火

新內閣今日公布財經部會內閣閣員，數位部長唐鳳並未續任，而是由中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男出線。據了解，數位部成立...

巨人少棒冠軍投手變準國科會主委 吳誠文和賴清德有這淵源

準行政院長卓榮泰今公布第3波內閣人事名單，南臺科大校長吳誠文將接任國家科學及技術委員會主委，吳誠文是台南人，曾是1971...

吳誠文出任國科會主委 學界：產學經驗佳、接手AI基本法

南台科技大學校長吳誠文將成為新任國科會主委，吳誠文過去曾任清大、成大副校長等職務，專精於晶片設計領域。學界指出，現任主委...

接國科會主委吳誠文透露因緣願景 投入推動AI產業升級

南台科大校長吳誠文將接任國科主委，他下午透露願意接任的一大原因是：副總統賴清德競選時提出「健康台灣」還有半導體、人工智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。