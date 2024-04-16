吳誠文出任國科會主委 學界：產學經驗佳、接手AI基本法

南台科技大學校長吳誠文將成為新任國科會主委，吳誠文過去曾任清大、成大副校長等職務，專精於晶片設計領域。學界指出，現任主委吳政忠已經為政策大方向畫出大致輪廓，未來確實需要一位執行者；又未來如ＡＩ人工智慧領域，除了擬定法規外，未來ＡＩ必需專注於自身發展，也需要用於產業轉型，都有賴具備實務經驗者給予方向。

吳誠文專精超大型積體電路與系統設計與測試、半導體記憶體測試與修復，曾任教於清大電機系，後當上系主任、電機資訊學院院長，以及清大副校長，之後曾借調擔任工研院系統晶片科技中心主任等職，後則至成功大學任副校長，現則為南台科大校長。

成大電機系特聘教授詹寶珠表示，吳是晶片設計領域專家，後至工研院擔任要職，又工研院多和業界接觸，吳因此也多會針對晶片設計領域為政府提供意見。

清大研發長邱博文則形容，吳政忠已為政策大方向描繪出輪廓，未來是需要一位強而有力的執行者，以吳誠文的經歷，應是不錯的人選，在於其產學經驗豐富，產學接軌更是強項。

國科會近年欲並肩國際推動ＡＩ基本法，且去年晶創台灣方案上路，欲結合生成式ＡＩ及半導體晶片設計製造優勢，佈局科技產業。國科會日前也指出，ＡＩ基本法政院版本草案預計年底前出爐。

邱博文表示，ＡＩ基本法國內雖然還在起步階段，但一直以來都是產業先發展至一定規模才會驅動相關立法，如同早先的區塊鏈、加密貨幣等亦是如此，業界發展確實都走在較前面，但相信國科會會逐步跟上。

詹寶珠則說，除了擬定法規外，未來ＡＩ必需專注於自身領域發展，但也需要用於產業轉型，都有賴實務經驗者給予方向。

台師大電機工程系講座教授高文忠則說，早年台師大創設應用電子科技研究所聚焦「應用」，起初在評鑑時得不到評鑑委員認同，但吳誠文願給予鼓勵，不要隨波逐流、做學問和辦學都要找到自己的路，不隨波逐流的精神影響自己至今，也認同做研究要了解產業需求，「應用」才能讓想法落地。

高文忠指出，吳誠文是晶片設計、測試專家，且很早年就切入ＡＩ晶片相關研究，相信未來無論是推動立法或產學研結合，都具備一定經驗。