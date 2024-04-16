薛瑞元暗示去職？ 衛福部邱泰源呼聲高

新內閣人事陸續揭曉，外界將衛福部長薛瑞元列入「必走」名單。薛瑞元昨天在立院被問到是否接獲留任徵詢時連說兩次「沒有」，還說「人家如果不要我做了，我又能怎樣。」據了解，新任衛福部長呼聲最高的仍是賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻，但他已七十三歲，因此民進黨前立委邱泰源被點名是熱門人選。

衛福部政次，呼聲最高的是前民進黨立委林靜儀；她原為婦產科醫師，瞭解醫療生態，傳出有機會出線。

陳志鴻目前擔任健康台灣論壇召集人，協助賴清德傾聽醫界聲音，被認為是新任衛福部長好人選，但一名與綠營熟識的醫界人士昨天表示，陳志鴻德高望重當然是好人選，但畢竟七十三歲了，有聲音認為應該給中壯世代機會。

這名人士透露，前立委邱泰源是下屆衛福部長熱門人選，除了具有醫師背景、曾擔任醫師公會全聯會理事長，也曾是民進黨不分區立委，擔任過社福及衛環委員會召集委員，熟悉衛福部業務，尤其邱善於溝通協調、身段柔軟，瞭解目前健保點值低落及未來健保改革可能會遇到的問題，因此這幾天頻被點名可能接掌衛福部。

薛瑞元昨到立法院備詢，國民黨立委廖偉翔問「稱職的衛福部長要具備什麼能力？下任部長要有什麼樣的經歷才稱得上適任？」薛瑞元表示這不是他來回答，是行政院長要考慮的。

國民黨立委邱鎮軍指出，五二○要到了，衛福部卻留下一堆爛攤子，部長應該負責。薛瑞元表示，留下與否不是用責任去講，「人家如果不要我做了，我又能怎樣」。