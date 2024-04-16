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盼熟悉財經的人來當 商總：黑馬未必是好馬

聯合報／ 記者林海／台北報導
商總理事長許舒博。圖／本報系資料照片
商總理事長許舒博。圖／本報系資料照片

內閣人選陸續出爐，產業界對財經內閣有不少期待。商總理事長許舒博昨天說，部會首長不見得要讓人眼睛為之一亮，運作的好比較重要，「黑馬不一定是好馬」，希望熟悉財經的人來當，也希望未來部會首長能更明確回應業界期待。

「兩岸經貿不可能中斷，如何取得平衡點是產業界比較關切的事。」許舒博表示，產業界首要關切議題就是兩岸經貿及全球經貿組織有沒有可以突破，兩岸與國際要並存，不能只偏重一邊，業界希望的是能達到關稅減免，這樣才能發揮產業競爭力。

商總昨舉行第十二屆第一次會員大會並改選理監事，許舒博會前受訪被問及內閣人事時表示，以經濟部來說，現任部長王美花留任或次長升任比較好，而關於金管會主委的傳聞很多，但希望是有相關經驗、背景的人選會比較好，期待新內閣有不同突破。

外傳財經內閣人選有不少黑馬。許舒博說，還是要看準行政院長卓榮泰的規畫，「黑馬不一定是好馬，白馬也不一定是壞馬。」他舉例，國安會秘書長顧立雄過去接掌金管會時，曾被外界質疑怎麼讓只有法律背景的人當主委，但沒想到風評不錯。

何時拜會新內閣？許舒博則說，商總每年都有「與院長有約」活動，大概八、九月比較適合。

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