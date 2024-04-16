人物側寫／朝小野大 考驗莊翠雲的優雅

準行政院長卓榮泰近日積極徵詢內閣閣員，上任一年多的財政部長莊翠雲已接獲徵詢，允諾留任。

六十七歲的莊翠雲，政大地政系畢業，一九八七年進入財政部服務，經歷國有財產局主任秘書、副局長後，調任財政部參事、國有財產署署長，在國產領域超過廿六年，之後接下財政部政務次長。她是第一位女性國產署長、第一位財政部女性政次，更是第一位國產體系出身的部長。

上任一年多，財政部推動新青安房貸，莊翠雲親上網路節目「推銷」；此外，財政部先前發布「個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，降低豪宅認定標準引起不少話題，但也讓設算所得更貼近實際交易所得，減少避稅空間，維護租稅公平。另外也完成囤房稅二點○、增列租金特別扣除額、實質還債等政績。

近年產業界為照顧員工相繼設立幼兒園，公部門也陸續響應。財政部二○二○年分別於本部及財政資訊中心設立幼兒園，計畫到二○二七年設立廿二處，此計畫是時任次長莊翠雲督導推動。

莊翠雲坦言接部長後自己時間變少，喜愛的瑜伽運動也減少，但還是盡量維持運動。新內閣將面對立法院朝小野大局面，未來的稅制改革及財劃法、國家財政、促參、國有財產管理等業務，都將考驗莊翠雲的「優雅」。