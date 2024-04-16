聽新聞
test
0:00 / 0:00

經長若換人 政次曾文生被看好

聯合報／ 記者侯俐安陳熙文朱漢崙／台北報導
經濟部次長曾文生。圖／本報系資料照片
經濟部次長曾文生。圖／本報系資料照片

內閣仍有多個部會首長人選尚未公布，經濟部長王美花是否轉任新職務備受關注。王美花昨被問及有無接獲準總統賴清德徵詢接任國發會主委或轉任政委？她回應，經濟部的工作很重要，她擔任四十多年公務員，「想的就是怎麼做好每天的工作，其他部分謝謝關心」。

王美花若卸任經長，接任人選呼聲最高的是現任經濟部政次曾文生。曾文生被視為監察院長陳菊的子弟兵，台大土木工程學系畢業，曾任高雄市經發局局長，擔任經濟部次長六年，是民進黨重點栽培人才之一，也是蔡政府能源轉型政策推手之一，前年三○三大停電後，曾文生代理台電董事長，若升任部長，台電董事長將另覓人選。

另外，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮也是經濟部長被點名人選之一。楊珍妮歷練完整，出身國貿局基層，是首位女性國貿局長，過去跟隨經貿辦總談判代表鄧振中、經濟部前部長陳瑞隆，在台灣加入世界貿易組織（ＷＴＯ）時擔任重要幕僚角色，也曾派駐日內瓦ＷＴＯ代表團。

金管會主委人選方面，日前傳出公股投信第一金投信董事長尤昭文有望接任，但前副主委張傳章、鄭貞茂也被點名。

金管會主委人事尚未明朗之際，在立委羅明才透過金管會代邀金融業者飯局風波後，昨又有媒體報導羅明才找金管會官員到他位於新店大香山上的私人招待所唱歌應酬。金管會昨上午由政風處進行全面清查，金管會及其旗下銀行局、保險局、證期局、檢查局科長級以上都具結自清。

由於目前正逢新舊內閣交替的敏感時期，金融圈人士指出，相關消息明顯是針對金管會主委黃天牧而來，也引發業界不少揣測。

內閣 曾文生 王美花 羅明才 賴清德 黃天牧

延伸閱讀

經長：伊朗宣布僅一波攻擊 有助國際油物價穩定

接獲徵詢接任國發會主委？ 王美花：做好每天工作

傳謝長廷任司法院長 賴士葆：我差點從椅子摔下來

立委提案電價凍漲 王美花：4月1日如期調漲電價

相關新聞

第3波內閣人事…財長莊翠雲可望留任 國發會主委傳黑馬人選

準行政院長卓榮泰今天上午將公布第三波內閣人事，昨天傳出財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青與人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。

觀察站／內外變局多 財經內閣挑戰嚴峻

準總統賴清德將於五二○上任，在他宣布新任行政院長將由卓榮泰接任後，外界除了關切賴政府國安高層人士的安排，更在意新政府的財...

人物側寫／朝小野大 考驗莊翠雲的優雅

準行政院長卓榮泰近日積極徵詢內閣閣員，上任一年多的財政部長莊翠雲已接獲徵詢，允諾留任。

薛瑞元暗示去職？ 衛福部邱泰源呼聲高

新內閣人事陸續揭曉，外界將衛福部長薛瑞元列入「必走」名單。薛瑞元昨天在立院被問到是否接獲留任徵詢時連說兩次「沒有」，還說...

廣角鏡／邱國正、顧立雄同框

蔡英文總統昨赴憲兵「堅實營區」視察新建工程並發加菜金。外傳國防部長邱國正五二○後將卸任，由國安會秘書長顧立雄接任防長，邱...

經長若換人 政次曾文生被看好

新內閣仍有多個部會首長人選尚未公布，經濟部長王美花是否轉任新職務備受關注。王美花昨被問及有無接獲準總統賴清德徵詢接任國發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。