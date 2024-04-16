經長若換人 政次曾文生被看好

新內閣仍有多個部會首長人選尚未公布，經濟部長王美花是否轉任新職務備受關注。王美花昨被問及有無接獲準總統賴清德徵詢接任國發會主委或轉任政委？她回應，經濟部的工作很重要，她擔任四十多年公務員，「想的就是怎麼做好每天的工作，其他部分謝謝關心」。

王美花若卸任經長，接任人選呼聲最高的是現任經濟部政次曾文生。曾文生被視為監察院長陳菊的子弟兵，台大土木工程學系畢業，曾任高雄市經發局局長，擔任經濟部次長六年，是民進黨重點栽培人才之一，也是蔡政府能源轉型政策推手之一，前年三○三大停電後，曾文生代理台電董事長，若升任部長，台電董事長將另覓人選。

另外，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮也是經濟部長被點名人選之一。楊珍妮歷練完整，出身國貿局基層，是首位女性國貿局長，過去跟隨經貿辦總談判代表鄧振中、經濟部前部長陳瑞隆，在台灣加入世界貿易組織（ＷＴＯ）時擔任重要幕僚角色，也曾派駐日內瓦ＷＴＯ代表團。

金管會主委人選方面，日前傳出公股投信第一金投信董事長尤昭文有望接任，但前副主委張傳章、鄭貞茂也被點名。

金管會主委人事尚未明朗之際，在立委羅明才透過金管會代邀金融業者飯局風波後，昨又有媒體報導羅明才找金管會官員到他位於新店大香山上的私人招待所唱歌應酬。金管會昨上午由政風處進行全面清查，金管會及其旗下銀行局、保險局、證期局、檢查局科長級以上都具結自清。

由於目前正逢新舊內閣交替的敏感時期，金融圈人士指出，相關消息明顯是針對金管會主委黃天牧而來，也引發業界不少揣測。