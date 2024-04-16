觀察站／內外變局多 財經內閣挑戰嚴峻

準總統賴清德將於五二○上任，在他宣布新任行政院長將由卓榮泰接任後，外界除了關切賴政府國安高層人士的安排，更在意新政府的財經內閣人事布局，畢竟考驗賴政府未來四年的不只有兩岸關係，還有年底美國總統大選後可能牽動美中關係的變化，以及國際間瞬息萬變的地緣政治情勢發展，對內則有推動產業創新轉型、產業界在意的「五缺」，甚至如何因應蠢蠢欲動的通膨等，都有賴新政府要能找對的人，才能走對的路。

事實上，賴清德儘管還沒就職，但已經安排一連串的產業請益之旅，涵蓋高科技、傳產、農業及軍工產業、地方創生等，除了要用具體行動為執政做準備，也藉此表示對產業界的重視，而原本傳出他有意延攬和碩董事長童子賢擔任行政院長，童一度點頭同意，但因家人反對而婉拒，從這樣的人事規畫，可管窺賴對新內閣的思維模式。

而在已經曝光的財經相關內閣人事中，現任國發會主委龔明鑫升任行政院秘書長，預期他在卓內閣仍將持續扮演財經總提調的關鍵角色，畢竟他在蔡政府任內負責六大核心產業的推動、規畫二○五○淨零轉型路徑等重大施政，也符合賴喊出的「信賴新政，穩健接棒」口號。

財政部長莊翠雲獲得賴政府留任、主計長則內定由台南市政府研考會主委陳淑姿接任。除此之外，包括國發會、金管會、經濟部和數位部都可望出現新面孔。其中金管會現任主委黃天牧被部分人士認為守成有餘、開創不足，若金管會主委換新面孔，在開創性以及金融配合產業政策上必須多所著墨，才能符合新政府的期待。

接替龔明鑫國發會主委遺缺的人選，傳出來自企業界的劉鏡清可能出線，劉鏡清待過ＩＢＭ、資誠創新諮詢公司，若出任國發會主委，的確讓人耳目一新，但國發會被認為是財經小內閣，畢竟在民間企業服務，提供企業諮詢，幫企業提策略規畫、找解方容易，但要稱職扮演國發會主委，幫國家財經大計找對策不簡單，這也將是他要面對的挑戰。

準總統賴清德在宣布行政院長時，喊出ＡＩ內閣（an active and innovative cabinet）的口號，雖然此ＡＩ非彼ＡＩ（人工智慧），但口號不是重點，重點是要如何落實他口中的以行動力服務民眾、務實解決問題，有能力以創新方式為國家做事。

商總理事長許舒博昨說，對於新內閣的期許，產業界首要關切議題就是兩岸經貿及全球經貿組織有沒有可以突破，新內閣要落實賴的務實、創新，就必須要正視過去的問題，具體回應產業界期待，才不會又讓產業的期待淪為空談。