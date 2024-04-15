快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

接獲徵詢接任國發會主委？ 王美花：做好每天工作

中央社／ 台北15日電
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片

近日新內閣名單陸續出爐，經濟部長王美花今天被問及是否已接獲準總統賴清德徵詢，接任國發會主委或轉任政委時表示，擔任40多年公務員，「想的就是怎麼做好每天工作，其他部分謝謝大家關心」。

王美花今天出席2024全球百大創新機構頒獎典禮，會前接受媒體採訪。談到未來對智慧財產權的期許，她表示，過去擔任智慧局長8年多，法規面有大幅度翻轉，「我的想像是，台灣有這麼好的產業界，智財制度一定要最國際化」。

在審查方面，則爭取經費增加審查人力，以縮短審查時間，讓企業很快確定能否拿到專利權。實際應用上，她強調，專利需和產業界達成更多結合，進而實現企業專利布局。

展望後續，王美花說，未來營業秘密與專利如何搭配做更好保護至關重要；再者，現在AI進步之下，如何利用AI進行檢索、審查，以節省後端人力，也是台灣智財制度需不斷進步之處。

媒體詢問是否接獲賴清德徵詢，在520後接任國發會主委或轉任政委。王美花回應，每天做好現在的工作，經濟部的工作非常重要，以她擔任40幾年公務員，「想的就是怎麼做好每天工作，其他部分謝謝關心」。

內閣 賴清德

延伸閱讀

時隔5年訪台 蔡英文與賴清德16日見巴拉圭參院議長

鄭文燦留任副閣揆無望 凌濤：民進黨內派系恐炸鍋

【重磅快評】花蓮紓困是綁樁 王美花紓困和選舉無關？

影／403花蓮大地震 王美花：台電部份饋線跳脫

相關新聞

財長莊翠雲留任 次長人事案受關注

準行政院長卓榮泰預計本周公布第三波內閣人事，今傳財政部長莊翠雲將留任。據了解，莊翠雲3月底即接到徵詢，不過先前立委關心她...

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

準行政院長卓榮泰本周將公布第三波人事，今天傳出包括財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、人事行政總處人事長蘇俊榮將續任；另...

卓榮泰內閣人事 傳財政部長內定莊翠雲

新內閣人事再傳出新消息，據傳財政部長莊翠雲確定留任。不過目前有關新內閣的最新消息都要還需要由準閣揆卓榮泰宣布。

接任新內閣客委會主委？ 古秀妃：沒這回事！

鏡周刊報導台南市客委會主委古秀妃內定接任新內閣客委會主委，古秀妃晚間對記者詢問，客氣表示「沒這回事，謝謝」，市府人員也說...

【總編開箱】連跨黨派點綴都說不上的新閣 預告賴清德民主大聯盟跳票

民進黨三次在中央執政，2000年的陳水扁與2016年的蔡英文，第一任閣揆分別選了非民進黨籍的唐飛與林全，一定程度凸顯要當全民總統的企圖心。準總統賴清德在競選時喊出民主大聯盟政見，當選後又面臨國會朝小野大的新局，但他的首任閣揆人選卓榮泰與核心內閣成員，卻深具「綠」與「南」特色，點綴用的跨黨派內閣成員少得可憐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。