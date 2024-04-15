接獲徵詢接任國發會主委？ 王美花：做好每天工作

近日新內閣名單陸續出爐，經濟部長王美花今天被問及是否已接獲準總統賴清德徵詢，接任國發會主委或轉任政委時表示，擔任40多年公務員，「想的就是怎麼做好每天工作，其他部分謝謝大家關心」。

王美花今天出席2024全球百大創新機構頒獎典禮，會前接受媒體採訪。談到未來對智慧財產權的期許，她表示，過去擔任智慧局長8年多，法規面有大幅度翻轉，「我的想像是，台灣有這麼好的產業界，智財制度一定要最國際化」。

在審查方面，則爭取經費增加審查人力，以縮短審查時間，讓企業很快確定能否拿到專利權。實際應用上，她強調，專利需和產業界達成更多結合，進而實現企業專利布局。

展望後續，王美花說，未來營業秘密與專利如何搭配做更好保護至關重要；再者，現在AI進步之下，如何利用AI進行檢索、審查，以節省後端人力，也是台灣智財制度需不斷進步之處。

媒體詢問是否接獲賴清德徵詢，在520後接任國發會主委或轉任政委。王美花回應，每天做好現在的工作，經濟部的工作非常重要，以她擔任40幾年公務員，「想的就是怎麼做好每天工作，其他部分謝謝關心」。