第二波新內閣成員出線 內政部長劉世芳、交長李孟諺

準閣揆卓榮泰昨（12）日宣布第二波五名內閣人事，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠（小野）。

新內閣再公布新閣員，不過財經內閣人選仍尚未亮牌，預估會是新內閣五波名單中最後一波宣布。

昨日公布的五位新內閣閣員，除了劉世芳，其他四人都是無黨籍，特別是李遠、鄭銘謙兩人過去在專業領域深耕多年，從未出任政務官。因此，準總統賴清德特別透過臉書強調，他衷心期望，新任部長能秉持誠意溝通、人民優先的核心思想，加倍努力為老問題找新方法，為新問題找好方法，以行政創新為國人帶來更多的安心與信賴。

李遠長年投身文化藝術領域，寫作生涯長達五十年，除了作家身分，也涉足電視編劇、電視台總經理等多元領域，關注各項社會議題，曾在柯文哲競選連任時競選總幹事，目前身兼紙風車文教基金會、台北市文化基金會、台北市影視音實驗教育機構董事長，推動文化藝術工作至今。

鄭銘謙為檢察官出身，先後在全台各地擔任檢察官及主任檢察官，曾任金門高分檢檢察長、法務部法律事務司副司長、廉政署正、副署長及主秘，督導偵辦多個指標性貪汙案。2004年賴清德還在當立委時，遭三名年輕人圍毆，當時承辦檢察官就是鄭銘謙，鄭對三人求處重刑。

李孟諺與賴清德同樣頗有淵源，在賴清德任台南市長時曾任台南市政府秘書長，賴北上擔任閣揆後，也曾任台南市代理市長；劉世芳、鄭英耀皆是「高雄幫」菊系大將，劉世芳曾任陳菊高市府副市長，鄭英耀曾任陳菊高市府教育局長。另一位菊系大將文化部長史哲這回未能續任，知情人士表示，史哲另有重用，將轉換角色繼續在內閣打拚。

目前財經內閣名單除了主計長已傳出將由陳淑姿接任。

另外，現任部長莊翠雲傳出已被約詢，外界解讀留任機率不小；經濟部長王美花是蔡總統時代任期最長的經長，外界認為將卸下職務。對於接班人選，經濟部三位次長曾文生、陳正祺、林全能各有所長，都曾被點名經長。

環境部長人選攸關碳費制度的重點工作，現任環境部長薛富盛有望留任，不過行政院發言人林子倫、立法委員洪申翰、商業發展研究院副院長張皇珍也是盛傳人選。其中，張皇珍是準總統賴清德時任台南市長時的台南市環保局長，對環保業務相當嫻熟。