小野接掌文化部長 5位內閣新成員4人無黨籍

新政府第二波內閣人事昨天揭曉，準行政院長卓榮泰昨公布五部會首長，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀和文化部長李遠（小野）。總統當選人賴清德在臉書表示，他衷心期望未來五位新任部長，能秉持誠意溝通、人民優先的核心思想，且在溝通的過程誠懇而積極，以信心、用心、戒慎，面對國際國內的各種挑戰。

劉世芳、李孟諺 與菊賴有淵緣

五位內閣新成員，監察院長陳菊人馬、前立委劉世芳將接掌「天下第一部」內政部。將出任交通部長的李孟諺與賴清德頗有淵源，曾經在賴清德台南市長任內，擔任南市府秘書長。

賴遭圍毆案 承辦檢就是鄭銘謙

鄭銘謙為資深檢察官，先後在全台各地擔任檢察官及主任檢察官，曾任金門高分檢檢察長、廉政署長，督導偵辦多個指標性貪汙案。二○○四年賴清德當立委時，遭三名年輕人圍毆，當時承辦檢察官就是鄭銘謙，鄭對三人求處重刑。

菊系大將史哲 將轉換角色重用

鄭英耀與劉世芳同為「高雄幫」菊系大將，鄭英耀曾任陳菊高雄市府教育局長。另一位菊系大將文化部長史哲這次未能續任，知情人士表示，史哲另有重用，將轉換角色繼續在內閣打拚。

小野文化人 曾任柯競選總幹事

小野長年投身文化藝術領域，寫作生涯長達五十年，除了作家身分，也涉足電視編劇、電視台總經理等多元領域，關注各項社會議題。他曾在柯文哲競選連任時擔任競選總幹事，也曾任台北市文化基金會董事長，目前身兼紙風車文教基金會董事長及台北市影視音實驗教育機構校長。

民進黨人士表示，五位新內閣成員，除了劉世芳是民進黨籍，另外四人都是無黨籍。小野、鄭銘謙兩人過去在專業領域深耕多年，從未出任政務官，此次接下重任，除代表認同賴清德「AI行動創新內閣」國政願景與「民主大聯盟」理念，同時呼應賴清德用人唯才，不分黨派的精神。

是否提升性別比 卓：持續徵詢

至於新內閣是否會提升官員的性別比例，卓榮泰說，目前徵詢工作還在持續當中，會努力朝大家認定的先進標準及過去承諾過的標準進行。

正值五二○政府交接期間，卓榮泰說，日前已與行政院長陳建仁通過電話，感激他帶領國家的辛苦，也希望未來能有時間向陳建仁請益行政院工作經驗。