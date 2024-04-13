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新聞眼／分封自家人 「民主大聯盟」淪口號

聯合報／ 記者蔡晉宇
第二波內閣人事昨天揭曉，準行政院長卓榮泰（中）昨公布五位部會首長，包括內政部長劉世芳（右三）、交通部長李孟諺（左二）、法務部長鄭銘謙（右二）、教育部長鄭英耀（左一）和文化部長小野（右一）。記者潘俊宏／攝影
第二波內閣人事昨天揭曉，準行政院長卓榮泰（中）昨公布五位部會首長，包括內政部長劉世芳（右三）、交通部長李孟諺（左二）、法務部長鄭銘謙（右二）、教育部長鄭英耀（左一）和文化部長小野（右一）。記者潘俊宏／攝影

賴政府第二波內閣人事出爐，「跨黨派」、「落實民主大聯盟」成了關鍵字，五位新閣員一字排開，其中有四位是無黨籍，只是這些無黨籍人士長年都與綠營密不可分，能否真正組建超越黨派的新政府，豈是光以若有似無的民進黨籍作為標準；新內閣美其名是跨黨派的「民主大聯盟」，實際上卻是徒具形式，言過其實，淪為口號。

四位號稱「無黨籍」新閣員，連政黨色彩相對最淡的文化部長李遠（小野），都曾被質疑在綠營執政時期就是「民進黨的文化門神」，更曾受邀前往民進黨中常會進行專題報告，小野縱然曾任柯文哲幕僚，但綠底背景仍清晰可見。

教育部長鄭英耀過去幾度內閣改組時，都被點名有望入閣，原因無他，正是因有高雄菊系背後撐腰，如今在戲棚下待久了，再度以無黨籍之姿出任賴政府閣員，完全不令人意外。

法務部長鄭銘謙與賴清德之間情誼，更早在廿年前賴清德還在當立委時，就結下不解之緣，賴遭三名年輕人圍毆，鄭銘謙身為承辦檢察官，對三人求處重刑；再加上檢察官生涯中辦過多件貪汙大案，從葉世文、許志堅、林姿妙到高虹安，清一色非藍即白。「台南幫」加上「辦藍不辦綠」，這把「賴清德利刃」早已和無黨無派漸行漸遠。

交通部長李孟諺更是久經民進黨官場，昨天五位閣員名單公布，其中四位無黨籍的消息一出，外界這才驚覺，原來李孟諺沒有入黨；李的「綠營色彩」濃厚，可見一斑。

徒具形式的「民主大聯盟」，其實在綠營不過是上行下效。陳菊出任監察院長即宣布退出民進黨，賴清德當選總統後也說退出新潮流，但諷刺的是，兩位退黨退流的綠營大老，其子弟兵如今盤踞幾乎所有的內閣名單。

得天下後大肆分封自家人，雖稱不上什麼美談，但從政治運作角度來看，倒也不會太難堪。賴清德要大量起用可完全信任的親信出任閣員，向國人說清楚，負起對應的責任即可，但就別再打出「民主大聯盟」幌子了。

內閣 民進黨 賴清德

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