30年行政立法資歷 劉世芳重返政壇掌內政部
前立委劉世芳政壇經歷豐富，是監察院長陳菊在高雄市長任內的左右手，作風如她俐落短髮般有衝勁，深獲總統當選人賴清德信任，520後將掌有「天下第一部」之稱的內政部，一舉一動備受關注。
賴清德5月20日將上任，新內閣內政部長將由前立委劉世芳出任。
1959年8月13日出生的劉世芳，是新潮流系要角，黨內輩份高，也是政壇上罕見有化學工程、環境工程背景與專業的女性政治工作者。她從地方走進中央，再到投入立委選戰，去年因為身體因素，放棄高雄市第3選區（左營、楠梓）立委連任，暫離政壇。
曾任工研院副工程師的劉世芳，1993年出任澎湖縣政府機要秘書踏進政壇，1997年受時任台北市長陳水扁延攬出任台北市環保局長；劉世芳後來也擔任台中縣副縣長、2009高雄世運組委會常務董事，以及高雄市副市長。
民進黨首次中央執政後，劉世芳於2002年、時任行政院長游錫堃任內，接任行政院秘書長，後又擔任總統府副秘書長及國家安全會議副秘書長，另也擔任第5屆、第9屆、第10屆立委。
劉世芳個性豪爽，外界對她的印象就是專業、執行力強，雖然她在民進黨內的輩分高，但凡事親力親為。擔任立委時期，劉世芳多次獲選成為黨團幹事長，與在野黨溝通、為執政黨辯護時，都能看到她穿梭其中的身影，也不吝提攜後輩。
但在選舉路上，劉世芳經歷2大波折。一次是2018年，劉世芳有意參加民進黨高雄市長初選，當時因黨內廝殺激烈，她不願激化對立因此退選；第二次是2023年4月11日，劉世芳以健康因素放棄高雄左楠區立委連任，並全力協助高雄市議員李柏毅角逐立委，並交棒成功。
賴清德看重劉世芳豐富的行政歷練以及熟悉立法院生態等長才，請她重出江湖接掌內政部長，未來將貫徹推動社會住宅等重要工作，在新政府的份量吃重，相當受到關注。
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