中山大學校長出任新教長 曾拋公私大學合併

中山大學校長鄭英耀將出任教育部長，他是教育學者出身，曾任高雄市教育局長，行政經驗非常豐富。在中山大學校長任內力推雙語政策，也曾公開呼籲鬆綁法規，推動公私立大學整併。

鄭英耀出生澎湖，曾是國小教師，進修取得政治大學教育博士，專長教育心理學、創造力教育、教育政策、測驗與評量等領域。他在中山大學歷任所長、院長、學務長、副校長、校長等職務，行政經驗非常豐富，也曾借調到高雄市政府擔任教育局長。

鄭英耀的校長任期即將結束，中山大學目前已展開校長遴選作業。在他的校長任內，中山大學依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」成立了2個研究學院，領先國內各大學（台大的第2個學院還在籌備中）；鄭英耀也積極推動雙語政策，開設全英語專班和教學中心，並將資源擴及高雄鄰近的中小學，讓學子從小就有更多接觸雙語的機會，政策協調和溝通能力備受肯定。

近年高教受到少子女化衝擊，不少私校面臨退場、轉型危機，鄭英耀曾在高等教育評鑑中心基金會發行的「評鑑雙月刊」第78期力主「公私併」，透過人事、主計、法令上的鬆綁，讓公立大學與私立大學整合成為可能，並進一步拋出中山與高雄醫學大學合併，一時引發各界議論。

擔任中山大學校長時，鄭英耀也面臨幾次危機處理，包括民國109年校內有教師邀請中華統一促進黨總裁張安樂到校演講，一時各界譁然。鄭英耀隨即發信給全體師生致歉，直言邀有犯罪前科還以暴力威脅國安的人談政治願景，逾越學術倫理。

109年國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁陷入論文風波，讓中山大學校譽受損，鄭英耀也公開致歉，強調不會迴避問題，並具體提出要改善論文品質把關措施，檢討指導人數限制、在職專班研議以技術報告取代論文等。

全國私校工會發言人尤榮輝表示，台灣的高教面臨許多關卡，鄭英耀出身於高教體系，應會比現任部長潘文忠更值得期待。不過他也提醒，鄭英耀多是在公部門體系服務，之前提出「公私併」等看法，可能對私校生態仍不太瞭解，期許上任後能擺脫公校思維，「下到凡間」傾聽私校教職員生的聲音。

前金門縣教育處長羅德水表示，鄭英耀對國家政策都很積極配合，新內閣找他有跡可尋。不過他提醒，雙語政策在高等教育、國民教育的情況很不一樣，中小學已經是哀鴻遍野，希望鄭英耀上任後，能傾聽第一線人員的意見。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，鄭英耀在校長任內，對雙語、創新條例等國家重大政策有豐富的「執行」經驗，期許他未來轉換角色後，站在政策「制訂」者能有更宏觀的視野。他也提醒，高雄與全國狀況還是有一定落差，要避免直接照搬「高雄經驗」。