小野、鄭銘謙入閣 黨政人士：凸顯用人唯才不分黨派

準總統賴清德內閣人事今天公布第二波名單，包含文化部長為知名作家李遠（小野）、法務部長為台灣台北地方檢察署檢察長鄭銘謙。黨內人士說，兩位過去在其專業領域深耕多年，從未出任政務官，小野還曾擔任柯文哲競選連任台北市長總幹事，這次入閣呼應了賴清德用人唯才、不分黨派的精神。

黨內人士表示，賴清德多次強調，新內閣將籌組民主大聯盟，透過廣召優秀人才發揮所長，以民主團結國家，為國家攬才育才，而李遠長年投身文化藝術領域，寫作生涯長達50年，除了作家身分，也橫跨多元領域，涉足電視編劇、電視台總經理，關注各項社會議題，現仍身兼紙風車文教基金會、台北市文化基金會、台北市影視音實驗教育機構的董事長，持續戮力推動文化藝術工作至今。

黨內人士說，鄭銘謙為資深檢察官出身，先後在全台各地擔任檢察官及主任檢察官，曾任金門高分檢檢察長、法務部法律事務司副司長、廉政署正、副署長及主秘，督導偵辦多個指標性貪污案，歷練相當完整，檢察界對他評價很高。

他表示，賴清德非常重視打擊「黑、金、槍、毒、詐」，看中鄭銘謙在檢察、廉政體系的完整歷練，並具有偵辦多起重大收賄、貪污案的實務經驗，決定拔擢優秀人才。

黨內人士說，李遠過去曾擔任柯文哲競選台北市長連任辦公室總幹事，鄭銘謙則是從未進入政務體系，這次銜命扛起重責，兌現賴清德用人唯才、不分黨派承諾，兩位準政務官的未來表現，亦備受外界期待。