官商不分曾遭彈劾 陳金德爭議多

賴清德首波內閣團隊人事逐漸出爐，傳出宜蘭縣前代理縣長陳金德將出任行政院政務委員兼任公共工程會主委，陳金德昨未證實，但地方傳出此舉是為布局二○二六年宜蘭縣長選舉；在野立委也接連盤點陳金德從政多項爭議，也曾因官商不分遭監察院彈劾。

陳金德二○一七年十一月接任宜蘭縣代理縣長，當月七日，陳金德就宣布將研議退還之前因農地未農用加倍課徵房屋稅被課徵的稅額，共計約四千五百萬元，同年他還放寬農舍建造規定，而自己也有農舍違建爭議。

二〇一八年陳金德在高雄市環保局長、高雄市副市長任內，經營宜蘭農舍民宿、文創公司，違反公務員禁止經營商業規定，遭監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會審理後判申誡。

國民黨立委王鴻薇去年指「屏東最貴國際棒球場」統包工程案達二十五億多，得標廠商為隆大營建，該司獨董即陳金德，她昨透露，獨董至今仍是陳金德。另外，陳金德在二○一九至二○二一年擔任「可寧衛能源」董事長期間，影響經濟部長王美花和時任桃園市長鄭文燦通過固體再生燃料發電廠入駐桃園科技工業園區，核准可寧衛能源入園。這兩起事件，陳金德都有駁斥，但仍引發爭議。

國民黨立委徐巧芯表示，賴清德「用人唯親不唯才」，除國安團隊不敢換掉之外，南部的「老綠獨男」大獲全勝，賴清德的這項人事案幾乎沒有基本道德操守底線，很多工程案須更謹慎查核，避免產生新弊端。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠表示，陳金德若入閣，不是因為專業，而是和賴清德的關係，以及今年初總統、立委選舉輔選有功；布局宜蘭縣長選戰有跡可循，陳金德爭議多，會呼籲立委們盯著工程會。