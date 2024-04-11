由準閣揆卓榮泰主持！12日公布第二波新內閣名單 黨內：會有五波人事頒布

有關新內閣人事12日上午十時將會有第二波發布會，預計由準閣揆卓榮泰親自主持，據掌握將會公布四至五的部會首長名單。此外，今日傳出，總統府秘書長林佳龍將轉任外交部長。

有關新內閣人事進度，賴清德在10日宣布完行政院三長名單後，外界也對於接下來的內閣團隊成員相當好奇，對此，民進黨團幹事長吳思瑤今日表示，內閣前後應該會有五波左右人事頒布，目前只是第一階段。

根據目前消息指出，林佳龍與賴清德三度會面，確定將接任外交部長。林佳龍中央地方行政經歷完整，對於內政外交議題皆有見解，原先被認為是行政院長的熱門人選，最終拍板出任外交部長。

此外，先前也已傳出，內政部長將由劉世芳接任，交通部長則是由行政院秘書長李孟諺轉任，主計長則是由陳淑姿出線。