三度會見賴清德！林佳龍傳同意出任外交部長 核心幕僚這樣說

媒體報導，總統府秘書長林佳龍今天接受賴清德總統當選人約見，並同意出任新任外交部長。對此，親近林佳龍的核心人士私下證實，「有會面，而且林佳龍也同意出任外交部長」，但相關人事待賴辦正式發布。

對於傳出要接任外交部長，林佳龍今天上午出席公開活動時提到，外交形式非常多、人才也非常多，他有向賴副總統推薦人選。

林佳龍當時表示，賴副總統曾表達希望他在未來執政團隊中扮演一定角色，他相信賴副總統在國安相關政策、人事安排都會有整體布局，新閣揆陸續徵詢閣員中，會陸續對外說明，「我一直在團隊，而且也會一直在團隊中」。

下午傳出賴清德第三度約詢林佳龍，林佳龍也點頭同意接任外交部長，但內定行政院發言人陳世凱並未證實相關人事消息。

不過，親近林佳龍的核心人士私下表示，今天有見賴清德，林佳龍已同意出任外交部長，但相關人事待賴辦正式發布。

林佳龍是美國耶魯大學政治學博士，歷任總統府秘書長、無任所大使、交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、國安會議諮詢委員、國大代表；林佳龍曾是聯合國訪問學者，在日本一年；總統蔡英文也曾請林佳龍擔任無任所大使，協助新南向事務。