新內閣名單 吳思瑤：應有5波人事頒布

總統當選人賴清德第一波內閣名單10日公布。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，應當會有5波左右的內閣人事頒布，目前只是第一階段，還沒被公布的，未來也可望在新政府或政治領域中，扮演吃重且扛責角色。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰今天召開輿情記者會，媒體持續關注內閣人事議題，包括有報導稱新任陸委會主委將由現任海基會副董事長兼秘書長邱垂正出任；以及民進黨中常委陳茂松為正國會要角林佳龍未入第一波內閣名單抱屈。

吳思瑤表示，邱垂正過去曾任陸委會副主委，加上其學養、專業，是最熟悉對中政策的年輕世代，觀察邱垂正的個性、處事方式及論述政策，也都能感受到他是一位溫文儒雅的學者。

吳思瑤指出，如果邱垂正可望出任陸委會主委，彰顯政府在對中政策方面理性對話、和平的基調，以及彼此尊重的前提，黨團對此有高度期待。

至於林佳龍，吳思瑤認為，內閣前後應當會有5波左右的人事頒布，目前只是第一階段，目前還沒有被公布的，未來都可望在新政府或政治領域中扮演吃重且扛責的角色。

吳思瑤說，林佳龍過去的從政經歷非常亮眼，期待他在未來團隊中，不論在什麼崗位，都會有吃重且重要性的角色扮演，黨團也給予非常高的祝福。