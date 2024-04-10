外長人選 傳吳志中、徐斯儉擇一

總統當選人賴清德今天公布內閣人事首波名單，外交國安人事布局大勢底定。國安會與國防部，將分由現任外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄轉任，國安局長蔡明彥不動；至於外長人選，涉外人士研判可能由駐法國代表吳志中和國安會副秘書長徐斯儉擇一出線。

軍方透露，先前被盛傳是國防部長人選的海委會前主委李仲威曾被賴清德約見，但最後由顧立雄出線，國防部即使一級主管也是看到媒體報導才聽說顧立雄要成為新部長。

涉外人士透露，副總統當選人蕭美琴日前訪美，以及美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格訪台後，外交國安布局就大勢底定；這些名單就是第一波公開者，而且變動不大，無非是要讓美國安心，再次向美方保證「蔡規賴隨」的基本大方向。但也有相關人士認為，蕭美琴是美方真正信任的人，未來她在國安體系中扮演的角色，將確定我方與美國互動狀況。

外交部與國防部昨天都逢例行記者會，對人事報導沒有評論。外交部發言人劉永健補充，吳釗燮與平日一樣很早就到辦公室，兢兢業業，非常忙碌。

據了解，在吳釗燮轉往國安會後，徐斯儉接任外交部長的機率大增，但有消息指徐可能接任駐美代表。有涉外人士認為，當初由俞大㵢出任駐美代表，彼此就一定考量過後續發展，俞既已就位，與美方也已培養出互信，加上美國大選在即，雙方都不希望出現大變動，臨陣換將可能性不高。

至於吳志中，早在去年初就傳出可能回國接任部長。有涉外人士認為，吳志中尚未出局，由吳出任外交部長，徐斯儉留守國安會的機率也不小。