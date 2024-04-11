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美副國務卿坎伯：美國護台海和平 扮關鍵保證人

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國副國務卿坎伯。 美聯社
美國副國務卿坎伯。 美聯社

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平二日通話，重申要負責任管理雙邊關係；美國財政部長葉倫和國務卿布林肯則接力訪問中國大陸。美國副國務卿坎伯在紐約智庫美中關係全國委員會（ＮＣＵＳＣＲ）表示，這些進展顯示華府和北京均決心讓美中關係朝平穩且穩定路線前進。

坎伯透露，國務院正積極考慮調整對中國大陸的旅遊警示，避免阻礙美中人民交流。

被問到如何評估未來十年內兩岸會不會爆發軍事衝突？美國屆時將扮演什麼角色？坎伯沒有正面回應，只說最重要的是謹慎且負責任表明美國維持台海和平穩定決心。

坎伯說，國際社會中越來越多人開始表達維持台海和平穩定的訴求，他們希望溝通管道暢通以建立信任和信心；來自北京的軍事行動與部署的確令人憂心，美國持續基於台灣關係法，扮演關鍵保證人（key guarantor）角色，目的在維護和平與穩定。

談到如何定位北京？坎伯說，中國大陸是美國的強力競爭者，這樣的競爭也有助美國發展，美中關係存在競爭元素，美國希望這些元素是健康的，競爭必須是公平、透明的，不會演變成衝突或不穩定。坎伯認為應對之道是溝通，在可能引發誤解和意外時能往來。

不過，坎伯也說，若中方持續支持俄羅斯，對烏克蘭與歐洲構成重大威脅，就會影響美中關係，美方不會袖手旁觀。他說，中方為了支持俄羅斯總統普亭，確保莫斯科政權不墜，中方提供必要物資以支持俄國重組，「俄羅斯幾乎重組完成，對烏克蘭和周邊區域構成重大威脅」，華府試圖讓北京知道，這是美國的戰略利益也是最核心的議題；美國正讓歐洲盟友清楚了解這項風險，「我們也已經告訴中國，這（指中方對俄國的支持）繼續下去就會影響美中關係，我們不會袖手旁觀。」

俄羅斯 北京 美中關係 美國

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