李強會葉倫 籲經貿勿泛安全化

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中國大陸國務院總理李強昨天在北京會見美國財政部長葉倫時稱，希望美方不把經貿問題泛政治化、泛安全化，中方願和美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調。葉倫則坦言雙方不能迴避「艱難」的對話，美中關係只有在直接與坦率地溝通下才能取得進展。

葉倫四至九日訪問中國大陸，她已與大陸副總理何立峰進行數小時會談。美方聚焦中方產能過剩問題，中方則關切美方的經貿限制措施，雙方同意保持溝通。據悉，葉倫昨在北京會見李強和大陸財長藍佛安，八日將與大陸前副總理劉鶴、人行行長潘功勝會談。

據中方發布，李強與葉倫會面時稱，希望中美做夥伴而不是對手，希望美方和中方更相向而行，繼續落實兩國元首重要共識，讓舊金山願景成為實景。雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效。

李強並稱，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。要以市場眼光、全球視野，從經濟法則出發，客觀、辯證看產能問題。中方願和美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調，共同因應全球性挑戰。

據路透等外媒報導，葉倫向李強說，相信在過去一年，美中雙邊關係已建立在更穩定基礎上，這不代表忽視雙方的分歧或避免艱難的對話，美中關係只有在直接與坦率地溝通下才能取得進展。

據中方發布，葉倫還說，美方讚賞美中經濟對話合作取得進展，不尋求和中方「脫鉤」。

外媒報導，葉倫六日與何立峰會談時強調，中企不得為俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供實質協助，包括對俄國防工業的支持，否則將有重大後果。美國在經濟領域的國家安全行動，是基於明確的國安疑慮、範圍小且落實方式透明。

美官員私下表示，中國對俄國的支持已接近「致命性援助」門檻。