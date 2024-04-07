葉倫：對話何立峰富有成效 謝鋒批產能過剩偽命題

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

美國財長葉倫六日續與中國大陸國務副總理何立峰會談。據新華社及外媒報導，中方嚴重關切美方對華經貿限制措施，並充分回應美方提出的產能問題。兩人同意保持溝通。

葉、何五日至六日在廣州舉行多輪會談。雙方圍繞落實美中領袖重要共識，就兩國及全球總體經濟情勢、美中經濟關係及全球性挑戰進行深入、坦誠、務實和建設性交流。

兩人並同意在美中經濟和金融工作組下，商討雙邊及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融與反洗錢合作等議題。

葉倫在社群媒體Ｘ寫道，她六日再與何立峰就美中經濟關係進行富有成效的對話，美國尋求為其勞工和企業創造公平競爭環境，並在非法金融、氣候變遷和其他優先事項深化美中合作。

據路透報導，兩人所率的團隊六日會談逾四個半小時，光產能過剩的部分就商討兩個多小時。葉倫認為，「中方了解我們對中國產業策略可能帶來的影響有多關切」，不只美國、其他國家也同樣關切湧入本國市場，使本國企業難以競爭的中國出口品。類似的複雜議題將需時間解決，「葉何會」將提供一個商討這類議題的結構性方法。

六日葉何會後，當天下午她轉往北京。據美國財政部聲明，她七日預定和中國總理李強及財長藍佛安會晤，八日則與前副總理劉鶴、人行行長潘功勝會談。

另據中國駐美大使館官網訊息，中國駐美大使謝鋒五日接受美國新聞周刊專訪時，不點名反駁葉倫對中國產能過剩並對別國構成威脅的指控。他認為，就全球範圍而言，優質產能不是過剩，反而嚴重不足，因此質疑中國產能過剩是個偽命題。