快訊

開第一槍！衛福部：給孩子沒染黃的童年、拒與黃子佼合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉倫：對話何立峰富有成效 謝鋒批產能過剩偽命題

聯合報／ 記者黃國樑陳宥菘、編譯茅毅／綜合報導
新華社報導，大陸國務院副總理何立峰(右)5日至6日與美國財政部長葉倫舉行多輪會談，中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。路透
新華社報導，大陸國務院副總理何立峰(右)5日至6日與美國財政部長葉倫舉行多輪會談，中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。路透

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

美國財長葉倫六日續與中國大陸國務副總理何立峰會談。據新華社及外媒報導，中方嚴重關切美方對華經貿限制措施，並充分回應美方提出的產能問題。兩人同意保持溝通。

葉、何五日至六日在廣州舉行多輪會談。雙方圍繞落實美中領袖重要共識，就兩國及全球總體經濟情勢、美中經濟關係及全球性挑戰進行深入、坦誠、務實和建設性交流。

兩人並同意在美中經濟和金融工作組下，商討雙邊及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融與反洗錢合作等議題。

葉倫在社群媒體Ｘ寫道，她六日再與何立峰就美中經濟關係進行富有成效的對話，美國尋求為其勞工和企業創造公平競爭環境，並在非法金融、氣候變遷和其他優先事項深化美中合作。

據路透報導，兩人所率的團隊六日會談逾四個半小時，光產能過剩的部分就商討兩個多小時。葉倫認為，「中方了解我們對中國產業策略可能帶來的影響有多關切」，不只美國、其他國家也同樣關切湧入本國市場，使本國企業難以競爭的中國出口品。類似的複雜議題將需時間解決，「葉何會」將提供一個商討這類議題的結構性方法。

六日葉何會後，當天下午她轉往北京。據美國財政部聲明，她七日預定和中國總理李強及財長藍佛安會晤，八日則與前副總理劉鶴、人行行長潘功勝會談。

另據中國駐美大使館官網訊息，中國駐美大使謝鋒五日接受美國新聞周刊專訪時，不點名反駁葉倫對中國產能過剩並對別國構成威脅的指控。他認為，就全球範圍而言，優質產能不是過剩，反而嚴重不足，因此質疑中國產能過剩是個偽命題。

美國 葉倫

延伸閱讀

消費弱 今年來10家老百貨陣亡 零售業被迫兩極化轉型

葉倫警告大陸產能過剩「對經濟不健康」 美前官員：透露出一個威脅

葉倫抵廣州 緊盯中國產能過剩、重申經濟不脫鉤

不到1年2次訪華 堅持還是妥協？央視提問：葉倫先想清楚

相關新聞

葉倫：對話何立峰富有成效 謝鋒批產能過剩偽命題

美國財長葉倫六日續與中國大陸國務副總理何立峰會談。據新華社及外媒報導，中方嚴重關切美方對華經貿限制措施，並充分回應美方提...

何立峰與葉倫多輪會談 中方就產能問題作出充分回應

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）二度訪陸，5日至6日在廣州與中美經貿雙方牽頭人、大陸國務副總理何立峰舉行多輪...

何立峰葉倫會談：中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切

據央視客戶端報導，中美經貿雙方牽頭人、國務院副總理何立峰和美財政部部長耶倫於4月5日至6日在廣州舉行多輪會談，雙方圍繞落...

葉倫：今與何立峰續就中美經濟關係進行富有成效的對話

美國財政部長葉倫在她的X平台帳號上表示，今天她與大陸副總理何立峰繼續就中美經濟關係進行了富有成效（productive）...

中美軍事互動漸恢復！海上軍事安全諮詢機制會議重啟

中美各層級軍事互動逐漸恢復！大陸國防部6日發布消息指出，中美兩軍3日至4日在美國夏威夷舉行2024年度海上軍事安全諮詢機...

美中「軍事海事磋商協議工作組」在夏威夷恢復舉行

據美國五角大廈網站，美國和中國的軍事官員本週舉行了工作級別會談，重點討論確保兩國軍隊之間安全、專業的空中和海上互動。這篇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。