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美副國務卿坎伯：AUKUS潛艦計畫能影響台海情勢

聯合報／ 記者張文馨陳宥菘／連線報導
美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）。 圖／美聯社資料照片
美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）。 圖／美聯社資料照片

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美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）三日在華府智庫新美國安全中心（ＣＮＡＳ）表示，美英澳共同投入的ＡＵＫＵＳ潛艦計畫，對於台海在內的狀況都能造成巨大影響，路透解讀為，將能協助台灣抵禦中國大陸的行動。

澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）二○二三年成立後，讓美國與英國在未來能協助澳洲發展其核動力潛艦艦隊，美國將出售並協助澳洲打造潛艦；北京認為這是美國結盟澳洲壯大軍事力量，在印太區域投射軍力，以遏制解放軍發展。

ＡＵＫＵＳ推手坎伯三日表示，會盡力克服當前的供應鏈問題，持續推動這項計畫；他也罕見地將ＡＵＫＵＳ連結台灣安全，他說，ＡＵＫＵＳ潛艦能帶來更長程的打擊能力，這對於包含台海在內的各種狀況都可以造成巨大影響。

路透報導，ＡＵＫＵＳ建立以來，美英澳三國都避免公開連結台海議題，澳洲拒絕承諾，會在台海爆發軍事衝突時支持美國。

坎伯表示，美國和其他國家共同面對當前的安全環境挑戰，維持和平與穩定的最佳方式，不是美國單打獨鬥，而是深入且具建設性地與盟友夥伴們合作。

針對各處潛在的衝突熱點與各種可能的情境，坎伯說，應由各國共同採取行動，在印太區域，美國與日本、澳洲、南韓和印度都在密切合作，不僅普遍提升能力，也可以強化嚇阻力量。

坎伯表示，除了外交結盟，在軍事領域和盟友夥伴密切合作，將帶來強化和平與穩定的結果。

此外，坎伯提到，他反省在歐巴馬政府時期，推動重返亞洲（Pivot to Asia）政策時，給外界美國將注意力從歐洲移開，專心經營亞洲的印象；如今，他大力推動印太區域以外的國家參與印太事務。

坎伯舉例，美國和英國多次就台海議題深入討論和推演，英國大力參與美國維持台海和平穩定的努力，這項努力既堅實且持續發展中。

針對下周將登場的美日菲三方峰會，坎伯說，三國將承諾在南海和其他地方更密切的協調往來；他說，無論是在台海或南海，世界各國比起過去更願意站出來發聲，並採取實際行動，這有助於威懾。

大陸外交部發言人林劍三月底曾表示，搞陣營對抗、拼湊「小圈子」，違背時代潮流。中方對ＡＵＫＵＳ嚴重關切和強烈擔憂，希望有關方面多做有利於增進彼此互信和地區和平穩定的事。

台海 澳洲 美國

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