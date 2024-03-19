朝聖世界盡頭！天涯海角的端點「Fisterra -Muxía」 海浪拍打沿岸美如畫

西班牙清晨8、9點天才亮，很幸運，在Fisterra 看到了日落與日出。就在所住庇護所旁的碼頭，眼看着東方迸射出金光，紅日出海，霞光萬斛～

清晨Fisterra的碼頭有一抹寧靜，藍天、白雲，靜靜停泊的船隻

西班牙的早餐，普遍非常簡單：一塊可頌，佐各式咖啡

再次來到昨天下車的地方，搭Monbus巴士前往另一個朝聖之路「0」公里的地方-Muxia

抵達同是恬靜的漁港村落Muxía後，先前往預訂的庇護所。費了一番功夫，仍遍尋不著(網路連線速度超慢)。好在在好心當地路人帶領下，來到這家超不起眼的庇護所：Apartamentos Muxia Mare；乍看外表實有點失落。

卻是意料之外的大驚喜，我們5個人擁有獨立一單位的空間：3間雙人房，一客廳、一餐廳、各樣家電配備齊全的廚房，卻幾乎是庇護所的價格。

庇護所後門即是海邊

美麗的岩岸地形，是沙灘與礁岩組合而成的海岸，弧線優美。加上海邊一排色彩鮮豔的房屋，營造出明信片完美景象

踩者巨大的岩石群，逐浪而行，欣賞各式各樣奇岩異石，聆聽浪花不斷拍打岩石，發出屬於大海的聲音。

在深藍和碧綠的海水中捲起的白色海浪，每一次衝擊岸邊，和泥黃色的岩石形成層次分明的圖畫

澎湃的海潮聲中卻散發著無比的恬靜，幾乎看不到人跡。海鳥時而在礁岩休息，時而展開寬闊的翅膀乘著海風滑翔

本想沿著公路走到盡頭，走到山上。然大地忽風雲變色，大片烏雲掠過天邊，把太陽光輝徹底覆蓋，且飄起雨來；只好返回了。

即將抵達下榻地前，雨停了。本打算坐在海邊欣賞夕陽西下，然天際時而烏雲密佈，時而落日的餘輝射向瑣碎的烏雲上，然不久烏雲又再次飄搖接近…。累了！回去休息囉。

既然擁有配備齊全的廚房，那當然要上超市大大地採買一番：圓鱈、干貝、超大隻的蝦子…，還有台灣一些高檔的水果，這邊都超便宜的。簡單的烹調吃出海鮮的鮮味，享受渡假超Chill的時光，也為朝聖之路劃下完美句點。