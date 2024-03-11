很有新鮮感！驚奇的自然山徑「京都大縱走」 一周步道太值得走了

=交通=

去程：京都車站搭往大原戸寺公車站牌

回程：市原駅前公車站牌搭到地下鐵國際會館轉搭回京都車站

=行經景點=

戸寺公車站牌-江文峠-藥王坂-地藏寺-鞍馬寺-鞍馬車站-貴船口-二ノ瀬駅前-夜泣峠-向山-水力發電廠管理場所-山幸橋-市原大橋-靜市出張所-市原駅前公車站牌

京都一周步道（官網：＂京都一周トレイル＂）的分段與起訖點和距離等資料請參考下圖：

今天路線的分段應該是大原戸寺-山幸橋氷室口，但分段點並無交通工具可以回來，調查後發現日本人跟台灣人思維沒有不同。有人選擇搭計程車到車站，有人走到熱鬧的賣場再搭公車回程，也有人走一段路到電車站或公車站搭車。於是我決定跟隨後者，走到市原巴士站牌搭公車再轉電車回京都，附近亦有電車站，但一樣要轉車，較花錢也沒方便多少。隔天再從京都搭公車到市原站牌起登，多走些路，影響不大，可以達成目的就好。

06:42 早餐菜色到今天還是沒什麼變化，所以已不抱希望，只好自己改變，一樣有鯖魚就好。

一樣在全家便利商店買了950ml的Pocari運動飲料，加上已習慣準備一小瓶冰凍過的水後才放心面對每天都很酷熱的京都天氣。只是後來那冰凍的水都沒喝，一來本來便是以保護運動飲料持續在冰涼的狀態，二來路上販賣機隨處可見，要喝直接投幣就很冰涼，還可選擇飲料種類，感覺爽口很重要。

07:28 在南草津月台搭下列班次到京都。

08:02 到京都車站後，到公車總站找到C3月台搭車。以昨天經驗，搭乘時間約1小時，就好好休息看風景。

09:16 到了戸寺，順利抵達，感覺不錯（應該是對地方不熟造成的不安心理），到站後便整個輕鬆起來。

09:17 往回走到昨天的終點，就看得到的距離。

09:17 今天的起點京都一周步道的木樁北山 24。

09:18 一開始便是下坡。

09:19 經過個橋樑。

09:19 然後又經過一座綠欄杆橋。

09:21 看到販賣機便很高興與放心，天氣很熱的。前方便看得到京都一周步道的木樁，取左。

09:22 一小段沿著溪走，視野甚佳，好愉快地行走。

09:24 官方指標很清楚，不過這是屬於東海自然步道的。

09:30 雖然有鳥居，但正路仍是走柏油路。

09:32 有個【江文神社】的刻石。

09:33 老舊的導覽圖看到仰木峠～大原～江文峠，稍稍對大原這地方感覺不同了，之前很不熟，但看來沒那麼偏僻冷清。

09:36 往江文峠方向，初入眼的山徑好像不太優。

09:37 像是個廢棄鐵軌的簡橋。

09:39 路面很潮濕，悶熱，但前方的森林風景，滿賞眼的。

09:41 高聳的林木，山勢緩升中，旁邊還有小水圳道。

09:43 很凌亂的路面，但完全沒垃圾。

09:48 上升到此，是此段高點，本以為是江文峠，但不在這。

09:48 接上柏油路。取右。

09:50 公車站牌貼著江文峠，就是這裡了。

09:51 路經金毘羅山登山口。

09:51 對面則是京都一周步道的續行路，下一個點是【靜原】。

09:52 剛走沒多久又出現個叉路。取右續行京都一周步道。

09:53 又出現很棒的柳杉林步道。

09:58 持續幾分鐘仍走在這人造柳杉林中，且很平緩好走，不過沒有昨天的風景好。

10:01 不過這樣的自然山徑還是很讚的，心情很愉快，京都一周步道真是太值得走了。

10:02 要經過一個涵洞。

10:04 過去後好像到了民宅區域。

10:07 經過一處田區。

10:09 此處有個公車站牌名【城山】。

10:11 接下來往藥王坂。

10:12 滿貼心的人車分道在這感覺偏僻沒什麼人車的地方出現。

10:14 又熱又渴的此時，果然期待的販賣機出現了。

10:17 投個可樂來喝，冰涼爽口，舒服！喝了一半才想起要拍照。

10:20 喝完啟程，雖然熱但不累就繼續了。

10:23 進入民宅街道，在日本完全不必擔心有狗衝出來，可以安心走，這跟台灣的街道很不一樣。

10:26 街道非常的乾淨。

10:26 京都一周步道的木樁連廁所都有標。

10:29 走進民宅巷中，對旅行來說也有不同的好風味。

10:30 滿特別的小徑，讓人感覺很好。

10:33 經過一處菜園，看起來就是居民就地利用也沒很大力開種。

10:38 似乎要離開民宅區了。

10:39 有要上山的感覺，但還沒進到自然山徑。

10:41 熊出沒注意又出現了，心情又不安了起來。

10:45 上坡的水泥步道走完總算出現自然山徑了，到此又汗如泉湧，只要爬坡就很難免。

10:48 藥王坂已快到了。

10:51 持續陡爬，有個廢棄工寮吧，猜測是造林時建的。

10:58 路跡甚好的泥土落葉山徑。

10:58 藥王坂到了，海拔高度約375公尺。右上有個叉路往【天ケ岳】。

11:03 重要景點便要來拍。

11:04 接下來是優質土徑。

11:07 路上的小神祠跟台灣的土地公祠很像，總是有機會出現。

11:12 也跟台灣一樣路上會有消防隊的呼叫電話。

11:13 下一個點【鞍馬】只剩200公尺。

11:15 經過地藏寺。

11:17 連結山徑與民宅的地藏寺橋。

11:19 接到街上左轉便看到了鞍馬寺。

11:21 鞍馬駐在所，此時無警察在內，巡邏去了吧。

11:26 在鞍馬寺們前來個自拍。

11:29 往回看往來鞍馬寺的步道。

11:31 向前走往鞍馬車站。

11:33 到了鞍馬車站。

11:38 買個茶飲來喝。

11:46 實在太熱，不僅休息較久，也再補充冰涼的飲料。

11:53 休息完畢，離開車站續行。

11:57 這小段可以看到鐵道。

12:01 沿溪行。

12:05 鐵道橋。

12:09 路經貴船神社鳥居。

12:12 二ノ瀬是北山東與西之分界，因此看到前方以二ノ瀬命名的隧道便很有感。不過隧道取右小路續行。

12:18 這裡明顯便要轉右了。

12:22 要過銀杏橋。

12:23 若累了可在此走到二ノ瀬駅搭車回家，但不是我的分段，往夜泣峠、向山。

12:26 過鐵道。

12:27 往夜泣峠，破碎的水泥路。

12:29 這段的石階步道有比較多的泥土。

12:31 木橋銜接步道。

12:40 此處有簡單的指標指引方向。

12:44 不可通行處就往可走的方向，取前。

12:49 這裡便是夜泣峠了。

12:52 接下來還是上爬，又比較像進入高聳的柳杉林山徑。

12:58 窄小的土徑。

13:01 一段下來讓人很放心，難道這山徑也常有人走，路跡一直都很優質。

13:02 有中級山倒樹的FU。

13:06 山徑持續很優質，天氣很熱但有別於台灣沒有蜘蛛絲。

13:08 下一個點是向山、山幸橋。

13:08 整個京都一周步道沒有台灣常出現的登山路條，但各個叉路都會有木樁指引。此處走上樹根路。

13:09 到了向山。

13:10 有山友在向山頂處手繪圖畫，感覺不錯。海拔高度424公尺。

13:11 在向山山頂是一定要自拍的。

13:16 山頂另一處也有向山標高。

13:17 不需休息，下山，有木頭維護山徑。

13:19 真是走起來也會感到很幸福的好土徑。

13:24 有個小高點，又有座椅與指標。原來此處被標為＂散策路終點＂，指的當然是從山下登山口到此，我來之處為向山。

13:25 京都一周步道的木樁下仍有放置小人土偶。

13:29 持續下坡，山徑依舊很優質。

13:30 此處又有台灣中級山路線的感覺。

13:31 東北部CC叉路，此處不取，後來走柏油路往市原巴士站牌時有看到，原來CC的意思是資源回收與垃圾處理場的地方（Clean Center）。

13:34 改為落葉鋪路的步道。

13:36 這樣的山徑感覺也很不錯，京都一周步道真是太值得走了。

13:38 休息座椅出現了幾次，顯見這段從登山口到散策路終點是給一般健身運動者走的。

13:42 繼續下坡，這段有幾處利用水泥假木頭擋土徑防止濕滑。

13:47 東北部CC又出現了，當然還是不取，反方向續行。

13:48~13:50 高聳的柳杉林山徑又出現了。

13:52 相對較低的路徑，這些天都有遇過。

13:55 目前一直往下一個景點【山幸橋 冰室】來走。

13:56 乾凅的河道。

13:56 切割散落的大段木頭。

13:57 鐵橋輔助行走。

13:58 另一座鐵橋。前面是水力發電廠管理場所。

13:58 水力發電廠的水流。

14:00 攔沙壩水流。

14:00 往來發電廠的小橋。

14:00 那座鐵橋等下會走，此時只是隨意看看四周風景。

14:00 回照水力發電廠管理場所。

14:01 看到柏油路小徑，要接上大馬路。

14:02 接上大馬路路口左方便有京都一周步道的木樁編號 55，地點便是山幸橋。斜對面十幾公尺處便是接續路。今天正規路線走完，但還要繼續走到市原公車站牌。

14:05 來個自拍代表今天正規路線已順利完成。

14:10 小休片刻，走往市原公車站牌方向。

14:12 轉接【十三石橋】，這橋便是14:00提到的橋。

14:13 看往水力發電廠管理場所。

14:20 原本想要走左下，想說應該可以互通，但因不確定，還是繼續走右邊的車道吧。此橋便是以地名命名的市原大橋。

14:28 路經之前提到的東北部CC (Clean Center)。

14:37 原來走這段往市原巴士站的方向通往鞍山、貴船、大原，那就是往回走了。

14:40 再遇路口取右。

14:41 有LAWSON便利商店可以補充飲料，但沒光顧。

14:41 路經很特別的名稱【靜市出張所】。＂出張＂的日語即出差的意思。換句話說，出張所代表的就像是出差辦公的辦公室。

14:44 到了市原公車站牌。從京都一周步道的木樁編號 55的山幸橋到此花了34分鐘。此側後方另有市原電車站，此站牌名稱其實就是【市原駅前】。

14:44 看時刻表，最多班次與最適合班次是52號公車，14:54便有公車。

14:46 已到終點便來自拍做為結束。

今天的行走軌跡圖。走了14.7公里，總升降高度（上坡/下坡）：792/904m。海拔高度最大值/最小值：453/138m。含休息、拍照與逗留共花了5小時27分鐘。

14:48 調查好回到京都的交通轉乘班次。

14:54 公車太準時了。搭上了公車。

15:09 只花15分鐘便到了地下鐵國際會館車站。

15:10 這陡下樓梯有點長。

15:13 走到候車處，因國際會館是端點站，所以正在等待開車時刻。

15:37~ 到京都車站後，便在站內找地方吃午餐。最方便的方式便是在門口的菜單選好拍下來點餐。

16:27 搭此班次回旅館南草津。

16:53 到全家便利商店買晚餐，一樣用拍照的方式購買。買了2串與綠茶，共458日圓。

今天的路線也是不錯，雖然有比較多的柏油路要走，但反正是在國外，還是有新鮮感。自然山徑的狀況也都滿令人驚奇，都很優質。事前詳細的調查，讓過程很順利，為自己感到驕傲，畢竟今天的路線交通接駁更是不方便。