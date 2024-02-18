東亞最高峰攻略！ 馬來西亞「神山 Mt. Kinabalu」海外健行 謝謝山神賜予我完登神山

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健行筆記／ 健行筆記陳薇竹

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難度：⭐️⭐️距離：神山 9km (單程）高度：神山 4095m 天數：2天

目錄1.  簡介2. 行程記錄 3. 小小知識4. 山屋介紹5. 詳細路線紀錄
［簡介］神山，是台灣人最熟悉的字，而當地人稱之為京那巴魯山(Kinabalu)，頂峰則為Low’s peakKinabalu名稱的由來有許多不一樣的說法，最為著名的是“中國寡婦山”，Kina是China中國的意思，Balu是寡婦。相傳過去中國王子出海，不幸擱淺，被婆羅洲的人們救下，並在當地定居，最後愛上了當地的一個女孩並結婚生子。後來想家了他決定回到中國與家人碰面，也信誓旦旦的承諾妻子會回來與他團聚，不料回國後，王子的父母無法接受這個婆羅洲的女孩，並另外安排了鄰國的公主與他成婚，別無選擇的王子，只能選擇接受並再也沒有回到妻子的身邊。身在婆羅州的妻子每天盼著丈夫回來，為了看見遠方橫行的船，妻子每天都會爬上Kinabalu的山頂， 望著遠方的男孩，等待的丈夫回來，直到病逝。這個行動感動了所有人，故決定將這座山命名為Kinabalu。

當地旅行團: Mountain torq （含交通、申請、嚮導、住宿）線上旅遊套票: KlookKKday自行申請： 神山官方網［行程紀錄］神山 路線Day 10530 亞庇市區出發0730 神山公園總部0830 登山口1600 Pedant山屋Day 20200 起床0230 出發0620 羅氏峰 （Low’s Peak）1600 登山口［小小知識］    基本安全

  • 山屋半年前就可以申請，有分為當地住民與外國客以及走繩索的旅客居住的山屋
  • 入園需要到總部先進行登記
  • 總部設有寄放行李的服務，一個行李 RM15
  • 當地的協作，稱為Porter，一公斤RM13
  • 山屋水資源豐沛，冷熱水都有
  • 不可單攻，可選擇兩天一夜或三天兩夜
  • 一定要請嚮導，最多五人一個嚮導
  • 山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山
  • 須隨時注意路況，行走須小心腳步
［山屋介紹］Laban Rata Rest House有暖氣、浴室、私人套房的高級山屋！不僅可以洗熱水澡，還供應高級Buffet的三餐。如果要預訂需要提前半年申請。神山 山屋Pendant Hut只要參加Via Ferrata鐵鎖攀岩的行程，都會住在這一間山屋，但一定要透過旅行社進行申請。神山 山屋Lemaing Hut馬來西亞公民限定，外國人不可以申請，價格也比較便宜。神山 山屋圖片來源： Sabah Park官方網站Panalaban Hostel馬來西亞公民與外國人皆可申請，包含基本的寢具與廁所神山 山屋圖片來源：Borneocalling［詳細路線記錄］Day 1這次行程我們只接購買旅行社的鐵索行程從住宿、餐食、交通、嚮導全都包20,000台幣有找雖然比自助的貴上幾千塊但剩下得時間，值得！我們是選Mountainorq這間當地旅行社承包這間旅行社是一位馬來西亞友人推薦從接駁車、申請到下山後的餐食都包了報到與寄放行李時也會有人協助我們如果不怕用英文溝通真的非常推薦這些旅行社喔！神山 代辦 旅行社第一天我們一早起床搭接駁車出發前往神山國家公園抵達時先到管理處報導，填寫各種單子神山神山 管理處神山 入園文件神山 入園文件完成後便會取得有個人名字的吊牌這個吊牌會是這兩天的身分證入山、山屋都會需要用到它千萬不能用丟神山 號碼牌完成後再到旁邊寄放行李一個行李是RM15全程有錄影監控可以放心地交給他們接著拿到自己的午餐就可以坐上接駁車前往登山口啦神山 行李寄放神山 行李寄放神山 行李寄放神山 午餐抵達登山口要先在管理處秀出名牌登記才可以進入喔神山 登山口神山 登山口今天要走六公里到我們的山屋—Padent Hut整路幾乎80%是階梯但跨距都非常的大很考驗大腿肌的能力但沿途也設有許多涼亭供大家休息神山 上山全程幾乎都走在林蔭裡充滿許多種類的蕨類植物還有松鼠在涼亭旁候食的可愛模樣8:30走到16:00終於在鐵鎖說明會前一刻抵達啦鐵索說明會十分的專業有路線說明也有配備實際操作大約一個小時的時間結束後簡單整理行李參觀山屋設施內部是十分溫暖的小木屋上下鋪都有床墊、棉被跟枕頭真的好幸福廁所也不用出去外面只要下樓梯到山屋下方就行了還有沖水系統讓廁所一點都不臭外面的交誼廳則是隔天早上的吃飯地點雖然不比旁邊有暖氣跟熱水澡般的高級但這個山屋已經讓我覺得非常幸福了！結束後我們就到Laban Rata吃晚餐一走進去看到Buffet的菜色完全讚嘆好吃又多樣，還可以無限續碗果然是五星飯店等級一邊吃還能享受外邊的美景也可以到外面景觀台去拍拍照吃飽後還有零食、飲料、啤酒、明信片的販售區可以購買天池山莊完全相形遜色了！Day 2今天是重頭戲的攻頂了Parent Hut的早餐非常的簡約吐司、果醬、水跟沖泡包隨意吃一吃後我們就整裝出發了！跟昨天一樣的階梯無止盡的陡上再到裸露的花崗岩石區攀繩爬上石壁慢慢的抵達Low’s Peak(羅氏峰)啦太陽漸漸升起看著遠方被昨晚的雨水洗淨的翠綠以及清晨薄霧緩繞著樹林而形成的雲海無植被的花崗岩再清晨橘黃色的日出下漸漸露出他的真面目這是我人生第一座四千米的高山成功獲得大景真的太感動了！在山頂拍照的隊伍大排長龍我們拍完後再下山的路上快門手指還是不曾停下來過而我們也因為拍的太忘我錯過了鐵索集合時間～但至少這次很成功地看到馬幣100塊的神山了成功爬到東亞三山的最高峰很開心能跟朋友們一同克服困難也謝謝山神賜予我們一路順利很感謝自己成為山的孩子努力不懈地走完每一趟行程謝謝過程中與到的每一位山友帶點綴了這趟旅程也謝謝這次的行程一切那麼的美好!如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！

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旅行社 登山 馬來西亞

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