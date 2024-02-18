東亞最高峰攻略！ 馬來西亞「神山 Mt. Kinabalu」海外健行 謝謝山神賜予我完登神山
難度：⭐️⭐️距離：神山 9km (單程）高度：神山 4095m 天數：2天
目錄1. 簡介2. 行程記錄 3. 小小知識4. 山屋介紹5. 詳細路線紀錄
［簡介］神山，是台灣人最熟悉的字，而當地人稱之為京那巴魯山(Kinabalu)，頂峰則為Low’s peakKinabalu名稱的由來有許多不一樣的說法，最為著名的是“中國寡婦山”，Kina是China中國的意思，Balu是寡婦。相傳過去中國王子出海，不幸擱淺，被婆羅洲的人們救下，並在當地定居，最後愛上了當地的一個女孩並結婚生子。後來想家了他決定回到中國與家人碰面，也信誓旦旦的承諾妻子會回來與他團聚，不料回國後，王子的父母無法接受這個婆羅洲的女孩，並另外安排了鄰國的公主與他成婚，別無選擇的王子，只能選擇接受並再也沒有回到妻子的身邊。身在婆羅州的妻子每天盼著丈夫回來，為了看見遠方橫行的船，妻子每天都會爬上Kinabalu的山頂， 望著遠方的男孩，等待的丈夫回來，直到病逝。這個行動感動了所有人，故決定將這座山命名為Kinabalu。
當地旅行團: Mountain torq （含交通、申請、嚮導、住宿）線上旅遊套票: Klook、KKday自行申請： 神山官方網站［行程紀錄］Day 10530 亞庇市區出發0730 神山公園總部0830 登山口1600 Pedant山屋Day 20200 起床0230 出發0620 羅氏峰 （Low’s Peak）1600 登山口［小小知識］ 基本安全
- 山屋半年前就可以申請，有分為當地住民與外國客以及走繩索的旅客居住的山屋
- 入園需要到總部先進行登記
- 總部設有寄放行李的服務，一個行李 RM15
- 當地的協作，稱為Porter，一公斤RM13
- 山屋水資源豐沛，冷熱水都有
- 不可單攻，可選擇兩天一夜或三天兩夜
- 一定要請嚮導，最多五人一個嚮導
- 山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山
- 須隨時注意路況，行走須小心腳步
點進來看更多文章喔!也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！Blog: https://wildchu.com/Instagram: https://www.instagram.com/chu.travel/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言