來場直球對決！極凍登頂富士山 收穫美景忘卻所有冰冷刺痛

⬆️ 隊友Peggy 在回程的飛機上拍攝我們才剛登頂的富士山⋯

攀登日清晨，簡單早餐後大家整裝完畢，魚貫出發。一樣冰冷的空氣、一樣流不停的鼻水、一樣刺痛的手腳口鼻、一樣被千萬條橡皮筋彈得疼痛不已的臉頰⋯沒有興奮，只希望今天能趕快過完！

二位隊友在前一日為了拍御來光扭傷腳踝，出發前自行放棄；到了七合目開始上冰爪，又有二位隊友因裝備不足冷到受不了，撤退回山屋。我熟練地如廁、整裝、上好冰爪，搓揉著冰凍的手指，等待其他隊友完成動作。這一等就20分鐘過去，隊友搞不定冰爪的綁帶，重弄又重弄⋯我全身開始顫抖起來。終於開始前進，七合目到八合目的坡度陡了許多，鬆雪、硬雪、火山礫石混著夾雜在一起，非常不好走。我想不出什麼步伐可以使，只用鴨子步小心踩穩、撐好冰斧，避免跌倒。

⬆️ 硬底鞋加上冰爪，行走在這種雪和岩石混合的山徑，反而寸步難行，很容易跌倒。

八合目的小屋前，海拔已超過3000公尺，有隊友喘到必須坐在石頭上休息，走走停停看起來很痛苦。領隊說：若現在又有人需要撤退，則全隊撤退。喘到不行的隊友不想撤退，但又無力前行；我的狀況極佳，有信心登頂，不想放棄。我主動請領隊勸他撤退，再繼續往上只會讓他更喘不過氣，危險性大增，也會拖累全隊行進速度⋯寒風中勸說了半天，隊友終於願意隨著助理嚮導下撤；領隊孟佑則帶著我和隊友俊傑結繩隊繼續前進。(ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄) 看著還在喘的隊友落莫回頭的背影，突然覺得自己好殘忍⋯

⬆️ 快到本八合目之前，竟然還有這樣的鬆雪，一踩就雙腿陷進去！

⬆️ 以上三張照片，由隊友俊傑拍攝提供結好繩，掛上D環，最後的攀登只剩我們三人。八合目開始坡度更陡了，本應是硬陡的雪坡，卻出現幾段鬆雪，鬆到踩不出踏階；愈踩愈陷，整個腿都埋在雪堆裡，變成匍匐前進，超級費力。我是繩隊第二位，俊傑是最後一位，前進一段時間後，我明顯感覺到每次抬腿時繩子都繃緊，每次前進時就得費力拉⋯我猜想，俊傑累了。

辛苦近一小時，到了本八合目，至此之上，沒什麼之字形了，只剩陡坡直上，直球對決毫不客氣。這個段落也是上山、下山最危險、最容易發生滑墜的地方，我們補充能量，準備最後的衝刺。‼️ 咬下麵包，好硬⋯牙齒冰得要命，原來麵包結冰了！‼️ 陽光燦爛，塗個防曬吧⋯怎麼擠不出來？防曬乳也結凍了！‼️ 那喝點水吧⋯瓶蓋怎麼扭都扭不開⋯唉，也結凍了！

⬆️ 這個照片不是拍攝朦掉了，而是超級狂風把雪吹得漫天飛舞⋯

⬆️ 本八合目最後的休息處，往山頂眺望，雪坡就是這麼陡，暴露感極大。

⬆️ 陡坡行進間，回望山下風光（照片中後的海灣是相模灣）

⬆️ 陡坡行進間，回望山下風光（照片右方是山中湖）

⬆️ 陡坡行進間，回望山下風光（照片中是河口湖）

⬆️ 陡坡行進間，回望山下風光（照片中的赤岳，是幾年前年少懵懂時誤打誤撞去接受了雪地訓練的地方）

⬆️ 看到最後的鳥居，就知道山頂快到了

陡坡直上，沒有之字形，隨意發揮。我一開始用鴨子步，走沒多久腿痠了；換德氏步伐踢踢踢，小腿雖然費力，上坡卻很有效率。再往上有一小段橫渡，我用上法式步伐，果然輕鬆，123⋯123⋯像跳華爾滋一樣優雅。這個嚇人的陡坡，竟然讓我回憶起雪訓所學的各種步伐，還輪流交替練習，反而愈走愈順暢。就這樣愉快地步伐練習中，忘卻所有冰冷刺痛，行有餘力之時，還可以邊踢雪坡、邊和孟佑聊天，沒多久就順利登頂了。狂風依舊放肆，手指凍到沒知覺；我們草草拍了登頂照，冷到沒人想走去劍峰，便決定下山了。

上山容易下山難，暴露感極大的陡坡讓俊傑感到很有壓力；孟佑讓我們更換位置，一樣維持繩隊行進互相確保，但我改走第一棒下山。風依舊強勁，把不少輕雪都吹走了；但太陽高掛，也把硬雪曬得相對鬆軟一些。出發前認真準備的行前訓練完全奏效，我沒有一絲絲懼怕的感覺，雙腿用力踩著每一塊雪，穩穩地一直下一直下，很快就通過最危險的段落了。

八合目到七合目的冰雪岩混合，冰爪卡來卡去不平穩，反而比陡坡直下更難走，要非常小心才不至於摔倒。午後風越來越大，吹得頭、臉、口鼻都好痛。就當我們快要下到七合目準備脫下冰爪前，一陣超級怪風向我們襲擊⋯‼️ 咻⋯俊傑狠狠被吹飛出去了！

⬆️ 登頂前我回頭幫隊友俊傑拍的這張照片，看得出來下山的坡就是這麼陡，暴露感極大。

狂風把俊傑刮起，摔落邊坡，結繩在一起的我也完全無預警地被拉扯摔倒；驚嚇之餘，竟然本能性地把冰斧砍進雪堆裡，死命不放手。狂風過後，大家相視而笑，沒想到我們的繩隊竟然發揮確保作用了，全員平安。雪訓的教練提醒我們：「要多加強的是腿的力量和穩定的步伐，而不是多練習滑落制動⋯」但面對這樣無預警突如其來的狂風，所學還是用上了，保護自己也保護隊友，心情非常愉快。

⭕️ 真心覺得：雪地訓練不是單純的上山堆堆雪、散散步、玩玩滑落制動、領個證書罷了；有嚴格的教練，給予紮實又精實的基礎訓練，再加上訓練之後自己找機會多加練習複習，才能更靈活面對山上的各種狀況和考驗。

⬆️ 被冰雪狂吹，下山回到佐藤小屋時，就只能是這付狼狽模樣了⋯

回到東京，狠狠犒賞自己，把所有想吃的東西都巡禮一番。疫情這兩年無法出國，自己花了很多時間在台灣的山林穿梭；台灣的爬山環境沒有日本舒適，山上的一切大部分得靠自己自理、負重，山徑也沒那麼順暢好走⋯反而因為這樣，變成另類訓練，讓自己在這次的攀登中感到游刃有餘。

夏季的富士山，不管哪個路線，沿途的山小屋給我的印象，都是在比服務差、東西難吃的。但在冬季，有預約才營業的佐藤小屋，是個很溫暖、很有家庭感覺的山小屋；乾淨沒有味道的廁所，暖氣、暖桌、火爐隨時供應超過22度以上的溫暖，白皙Q彈的米飯，出發前主人貼心的叮嚀⋯臨別前，我誠懇的向佐藤先生道謝，感謝他這段期間的照顧；也希望以後有機會還能再來拜訪佐藤先生這個像父親一樣溫馨的小屋主人。

以後還會不會想要來這麼冷的地方攀登呢？我也不知道⋯在冷到受不了的時候，覺得自己很蠢；在登頂下山後，又對刺骨的寒風回味不已⋯我想這就是山的魅力吧！❤️ 其實，心裡的真心話是 ⋯「山的魅力真的很迷人，但山下温泉與美食的魔力更誘人啊！」

⬆️ 生馬肉（太冰，洋蔥比較清甜好吃）

⬆️ 滷大腸（配白飯超對味）

⬆️ 富士五湖的招牌料理ほうとう，麵條Q彈有嚼勁，湯頭是南瓜底配白菜，加上香菇和其他蔬菜，是素食麵，吃起來非常有飽足感（呃⋯下山的慶功宴吃這個會不會太⋯含蓄又健康了些⋯）

⬆️ 回到東京，當然要從炸豬排開始囉！

⬆️ 牛舌，我就是喜歡厚切的⋯

⬆️ 想要健康的話，松葉蟹沙拉也很不錯啊！

⬆️ 雖然日本人覺得散壽司不是什麼太豪華的食物，但我就是喜歡呢⋯

2022年12月20日

04:05 佐藤小屋出發-04:42 六合目安全指導中心-07:10 七合目鳥居莊-08:03 八合目-09:29 本八合目淺間大社-09:55 御來光館-11:00 富士山頂上神社（拍照10分鐘後立刻下山）-11:40 本八合目-12:25 八合目太子館-13:15 七合目花小屋-14:05 回到佐藤小屋-15:05 出發下山-16:30 回到馬返登山口