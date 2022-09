全球最美的30個景點之一！越南北砂壩少數民族部落健行 天氣好還能遠眺中國

從得知要外派到越南工作開始,就開始搜尋有關越南登山的資訊,發現資料很少,越南當地登山運動整體的發展也不如台灣成熟,很多路線都很原始,需要靠當地嚮導帶領才能完成。偶然從同事口中得知沙壩地區(SAPA)有很多健行路線,更聽說沙壩的梯田曾被譽為全球最美的30個景點之一,便興致勃勃的踏上首次攀登的旅程,這次行程是向當地的社會企業Sapa O'chau訂購,Sapa O'chau除了與許多少數民族嚮導合作,開發觀光客較少的健行路線外,部分收入也會用於發展山區教育、提供孩童父母工作機會等,希望提高沙壩山區學童的教育水準。本次預定的是兩天一夜的Off the beaten track行程,整趟行程約需步行29-30公里,沿途中會經過Red Dao 和Hmong的部落,旅程從沙壩市區展開,集合後會有小巴士接送我們到開始健行的起點。

(砂壩市區兜售商品的少數民族女性,據嚮導表示沙壩地區有3大少數民族,全越南則有54族)

本次健行的嚮導是Red Dao族的大姊,沿途她向我們介紹少數民族的服飾、文化和飲食特色等(Red Dao族的服飾特色為紅色的頭巾與衣著上的刺繡),這次我們走的是全新的路線,不若以往走在石頭或水泥路上,大姊帶我們走進梯田裡,穿梭在田中央更能感受到山區務農的艱辛,不僅路非常窄、土地非常鬆軟,山區下過雨後路很滑,一不小心就會摔進田裡。

(同行夥伴需要互相幫忙才能跨過梯田中間的水渠)

一路上是綿延數公里的水稻田,在沙壩山區水稻是一年一穫,通常收成僅供自家食用,嚮導大姊說她的稻田準備要收成了,收成後可以供一家四口吃8個月,剩下不足的會跟村莊的其他人購買。因為這裡的稻米只能一年一穫,許多人也會種植高麗菜、小黃瓜等蔬菜,一路上也有看到非常多的玉米和糯米田。

(路上遇到非常多水牛,比我在台灣看到的大,主要是協助農耕工作,因為水牛很多,一路上也有很多水牛便便)

第一天上午經過3.5小時的健行,中午到Red Dao族人家裡用餐,大姊說餐桌上的鮭魚也是他們自己養的!!!我們也確實在後來的健行路上看到很多鮭魚養殖池。另外Red Dao族十分擅長使用藥草,健行途中,嚮導大姊不斷從一大堆我看起來都長一樣的樹堆中辨識出各式各樣的藥材,可以治療頭痛、胃痛、便秘等各種疑難雜症,大姊甚至說她之前確診Covid 19也是吃草藥治療。在Red Dao族的村莊,有興趣的遊客也可以體驗藥草浴,但因為本團好像都對登山和走路比較有興趣便作罷。

下午的健行途中經過一次只能一人通行的竹製小橋,還有一條非常沁涼的天然小溪,我們甚至在這裡玩了半小時的水才依依不捨地離開清澈又清涼的小溪。

接下來的旅程又是一望無際的梯田和山稜

第一天走了近6.5小時,大約17-18公里後,落腳在嚮導大姊家,大姊說她開始接待背包客後,特地請她先生和叔叔把房子蓋成兩層樓,除了提供我們更好的視野外,也可以容納更多人(我甚至有一間單人房)。(據大姊姊解釋,Red Dao族的房屋比較大,通常有窗;Hmong則習慣興建無窗的房舍)大姊家養了很多動物,有很親人的貓咪、一大群不同種類的鴨子還有小雞一家人,晚餐由大姊的先生下廚做了家常菜,和越南經典的春捲,最後甚至招待我們自家釀的米酒,超級辣QQ

完全把我們當空氣的動物們XD

第二天起床後望向窗外的風景第二天的行程是繼續往北走,從Red Dao 村莊往Hmong村莊走,一路上遇到的村民服飾也從帶著紅色頭巾轉變成全身黑色的族服,兩族的婦女都十分會刺繡,族服上的圖案也多有特殊意義的圖案,包括祈求豐收、家庭和樂、建康或好運等。這次在路上遇到很多Red Dao 族的姊姊們,嚮導說在以前的習俗裡,結婚後的婦女會把眉毛和頭髮都剃掉,象徵能帶來好運,但現在因為很多族人都會到沙壩鎮上工作或是接觸觀光客,怕大家覺得很奇怪所以慢慢的會畫上眉毛。

第二天的路程多數是上坡,緩坡向上,要越過山嶺才能到Hmong族的部落,途中我們有經過鮭魚養殖場!!而且因為沙壩靠近中越邊境,所以天氣好的時候可以看到遠方的中國。

據說山的那一頭就是中國~

第二天一共走了約3.5-4小時,4公里。健行的旅程也以一碗當地的豬肉河粉作為結束。返回沙壩市區之後,也品嘗了當地的栗子酥餅~甜而不膩價格又實惠。總結這次的北沙壩山區健行,跟我在台灣試過的登山行程不同,我們走在沒有嚮導就會完全迷路的原始步道,穿梭在村莊與村莊間,甚至走進少數民族的家裡,觀察並試著了解他們的文化。一路上遇到非常多親切又可愛的居民,因為COVID 19疫情,據說村子裡已經很久沒有觀光客,所以當地人都對我們十分好奇;有一位奶奶問了一個我不知道該如何回答的問題,她看著我說:你這麼年輕,看起來也應該賺了不少錢,為什麼不去城市,要來這裡吃苦?從開始爬山之後,我一直在感受原來我擁有的很多卻也很少,而我在山裡遇到的人,他們擁有的不多卻也十分富足,這一趟走進山裡的旅程得到的更多是心裡的平靜,過程中更多時間發呆、安靜而專注地往前走,留給自己一些空白,去清空那些在城市累積的壓力和負面情緒,好好地整理代謝後,好像又能繼續面對生活中的煩惱與壓力。曾經有一位同事跟我說:想不出答案的時候就上山吧,去感受天使給你的諭示;所以現在的我,即使能力仍然有待加強,但仍會繼續堅持下去!Chasing Angels or fleeing demons, go to mountains.