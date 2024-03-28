拚修廣電3法 白提揭露股權、標案

國會新會期，藍綠白接連提出廣電三法相關修正案，在傳播媒體相關法規展開較勁。國民黨立委賴士葆提出草案，系統業者若要變更經營許可執照，須先經地方政府同意，被視為「中天條款」；民眾黨團提案，電視台必須揭露股權、廣告收入、政府採購標案等，也被認為是衝著「三立」、「民視」而來；民進黨立委林俊憲也提案，要媒體更正錯誤報導時，必須合乎一定比例。

二○○三年修訂實施廣電三法後，明定黨政軍退出媒體，二○一六年民進黨執政後屢傳審議過程政治力介入，各界產生媒體改革聲浪。

賴士葆提出「有線廣播電視法」修正草案，明定有線系統經營者變更執照、申請頻道規畫、頻道類型變更時，需經地方政府同意。更新增「系統經營者上架、下架、位置異動」規章，系統經營者上下架或移動，必須參酌市場競爭影響評估、原頻道收視率及公共利益影響評估等，保證民眾視聽權益。

中天新聞台四年前被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照，退出有線電視第五十二台頻道，賴士葆提案等於是未來新聞台被移動頻道還需地方政府同意，不是ＮＣＣ說換就能換；此條與中天情況不同，但也被稱為「中天條款」。賴士葆表示，地方系統台全是地方政府在管理，當然有權置喙，也防止ＮＣＣ權力過大。

民眾黨團提「衛星廣播電視法」條文修正草案，明定新聞台須公開揭露股權、主要廣告來源，及自政府機關、公立學校或其捐助成立財團法人取得的採購標案內容與金額。國民黨立委曾踢爆，政府採購媒體宣傳標案均來自三立、民視等，此法條被視為衝著三立、民視來。

民眾黨立委張啟楷表示，修正條文不只針對三立、民視，也包括中嘉、鏡電視爆發的爭議。這些爭議源自許多灰色地帶未被納管，盼修法讓制度更加完善。

林俊憲提出「廣播電視法」部分條文修正草案，要求電視台更正錯誤報導時，必須考量原先報導播放時間與呈現方式，給予相等且合理播送條件。林俊憲說，假訊息已嚴重影響社會，希望修法達到防制假訊息目的。