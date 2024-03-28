違規製播政論節目 鏡電視自稱「最大受害者」

針對立法院交通委員會昨通過「鏡電視申設及後續爭議調閱小組」，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）回應，「交委會會議並未邀本會列席，在了解詳細內容後，本會會妥為因應。」

鏡電視則表示，在立院交委會所關切的各項爭議事件中，鏡電視其實是最大的受害者，不但是史上申設時間最長，更是附帶條款最嚴格的電視台；鏡電視相信，真相終有一天會水落石出，還鏡電視一個公道。

鏡電視自從二○二二年一月成功申設新聞台後爭議不斷，不僅董事長一月三變，就連董事會組成都出現大幅變化；此外，鏡電視先前提出營運計畫時，表達不會製播新聞性政論節目，然而在今年總統大選前，鏡電視去年十月推出「大選鏡來講—二○二四選戰論壇」節目，也讓外界質疑鏡電視並未按營運計畫執行。種種疑雲，讓在野立委質疑ＮＣＣ護航鏡電視。