曾說「不用查」…鏡電視案 不排除邀蘇貞昌說明

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）通過鏡電視申設案爭議不斷，立法院交通委員會日前成立調閱專案小組，昨天討論運作要點，通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」，國民黨、民眾黨聯手以八比七通過由民眾黨立委林國成擔任召集人，不排除邀請行政院前院長蘇貞昌等人說明。

不過，蘇貞昌幕僚昨天回應，蘇院長在任時就一再強調，ＮＣＣ是獨立機關，政院尊重其委員依法獨立行使職權，院長個人和政院官員都不曾介入其個案審查。

鏡電視從申設到開台爭議不斷，審議過程頻傳政治力介入，ＮＣＣ通過申設決議屢遭外界質疑。在野黨立委過去多次提案要成立鏡電視專案小組，都被民進黨立委以人數優勢擋下，歷經兩年，藍白立委日前表決成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱小組。

立法院交通委員會昨討論運作要點，原預期上演肉搏大戰，但不到一小時就過關。朝野爭議名稱是否放「弊案」兩字、是否條文納入「憲法」字樣等，最受爭議是藍白主張一席召集人、綠主張兩席，雙方一度僵持。

民進黨立委蔡其昌指出，過去民進黨身為多數黨卻願意禮讓，疫苗調閱小組由時任立委蔣萬安、莊競程共同擔任召集人，單一召集人是「多數暴力」；國民黨立委、交委會召委陳雪生回應，疫苗調閱小組是選前的事，執政黨也有壓力，能不公布嗎？最後表決以八比七，由林國成擔任召集人。

根據運作要點，「鏡電視申設及後續爭議調閱小組」從即日起運作至五月卅一日，調閱文件的對象為ＮＣＣ、經濟部、公平交易委員會。經小組決議得延長運作期及增加調閱對象，調閱文件以副本為原則，並得赴相關單位查訪、訪談或諮詢專家學者。

另外，小組會議召開時，得邀請被調閱文件的機關首長率同有關人員列席說明，受邀請者非有正當理由不得拒絕出席及說明。

由於蘇貞昌任內，曾針對鏡電視說「不用去查」。國民黨立委黃健豪表示，鏡電視申設案若事涉到蘇貞昌任內決策，的確會邀請蘇貞昌來說明當初決策過程跟內容，對於調閱小組運作會更完善。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，希望鏡電視案真相大白，讓全民看清民進黨八年來如何箝制媒體。