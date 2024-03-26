遭刑求？ 俄恐攻案4嫌 出庭滿臉傷

俄羅斯音樂廳廿二日恐攻的四名涉案槍手已被當局以恐怖主義罪嫌起訴。據四人廿四日出庭影像，都看似曾遭毆打，其中一人得坐輪椅出庭，據稱已失去一隻眼睛，還有人疑似耳朵被割、鼻青臉腫。四人被指為塔吉克公民，已一致認罪，將還押到至少五月廿二日候審。

據英國廣播公司（BBC）等外媒報導，俄國政府公布凶嫌為卅二歲的米佐耶夫、卅歲的拉查巴利佐達、廿五歲的法利杜尼和十九歲的費佐夫。四人最重可處終身監禁。

從影像可見四人在莫斯科巴斯曼地方法院出庭，被法警押解到被告席的玻璃籠。米佐耶夫、拉查巴利佐達眼部瘀青，後者一隻耳朵還包著大紗布，據傳是在被逮時遭局部割毀；前者脖子上則圍了撕毀的塑膠袋。

費佐夫穿病袍坐在輪椅，一臉虛弱不堪，被帶進法庭時似乎意識不清。他全程都閉著眼睛。據路透報導，他其中一眼似已「不見」。法利杜尼臉部則腫脹嚴重。社群媒體流傳對四人的殘酷偵訊影片，顯然是俄國維安人員流出。至少一名嫌犯曾遭電擊。克里姆林宮拒絕回應刑求指控。

極端組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯下該起恐攻，美國等國也歸咎其阿富汗分支呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）。IS已公開凶嫌在莫斯科郊外音樂廳對人群開火的血腥影片，BBC核實為真。其中一名槍手甚至說，「殺掉他們，不要留情」。

總統普亭等俄國高官迄未承認IS作案的說法。佩斯科夫廿五日說，直到調查結束前不宜置評。此前俄方曾無根據地指控烏克蘭涉案，但總統澤倫斯基等基輔領導高層斥為荒謬。

法國總統馬克宏廿五日也說，法方掌握資訊顯示IS涉案，而且也曾企圖襲擊法國；總理艾塔爾廿四日宣布法國已將反恐計畫級別升至最高，鑒於IS已承認恐攻俄國，法國國內情報總局局長貝東示警，今夏巴黎奧運可能是恐怖組織首要目標之一。