中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？

莫斯科近郊一個音樂廳3月22日晚發生了震驚世界的恐怖襲擊事件後，許多中國網民在微博上對遇難者表示哀悼，譴責恐怖主義，祈禱世界和平。這起血腥恐怖襲擊是誰幹的，也是網民關注的一個焦點。

極端組織「伊斯蘭國」（IS）3月23日在社交媒體Telegram上發文稱，該組織的四名武裝人員發動了這起襲擊，並公布了一段展示襲擊現場的第一視角視頻。但是，俄羅斯總統普亭則在3月23日下午向國民發表的電視講話中稱，恐怖分子此前逃往烏克蘭方向，根據初步調查，烏克蘭方面為他們準備了逃離國境的「窗口」。俄羅斯媒體3月23日早些時候也援引俄聯邦安全局的消息報導稱，在實施恐怖襲擊後，嫌疑人試圖乘車逃往俄羅斯與烏克蘭邊境，並入境烏克蘭，但最終在俄羅斯布良斯克州被抓獲。

針對俄羅斯總統普亭提及恐怖分子「朝烏克蘭方向逃跑」，美國政府周日（3月24日）表示，莫斯科郊區音樂廳發生的大屠殺「與烏克蘭毫無牽連」。美國副總統哈里斯在接受媒體採訪時說，「沒有任何證據」證實烏克蘭與這一造成137人死亡的恐怖事件有關。

烏克蘭方面也否認烏方參與此次恐怖襲擊，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體發布視頻反駁稱，普亭所發表的全國講話，是想將此次恐襲和烏克蘭聯繫在一起，「這一切完全可以預測」。澤連斯基說，俄方指控是將責任推給烏克蘭，並將自己的人民視為「犧牲品」。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫3月23日也回應稱，俄聯邦安全局關於音樂廳恐怖襲擊事件中有「烏克蘭痕跡」的說法，純屬無稽之談。

在微博上擁有2487.9萬粉絲的中國前環球時報總編胡錫進3月24日轉發了央視新聞客戶端3月23日16：54發表的標題為「俄聯邦安全局：4名參與莫斯科州音樂廳恐襲事件嫌疑人企圖向烏克蘭方向逃脫」的帖子，並強調，「俄官方出面確認恐怖分子試圖逃往烏克蘭，並與烏方取得了聯繫」。

對於胡錫進這條暗示意味明顯的微博，網民幾乎一邊倒地認為俄羅斯的做法是故意把莫斯科近郊音樂廳恐襲和烏克蘭聯繫起來。有網民在帖子下留言道：「你殺了人當然往敵對國跑啊，難道跑去白俄羅斯？」；「栽贓烏克蘭了[哈哈]，鵝毛之心，路人皆知」；「老胡是真缺德，真的把髒水往烏克蘭身上引」，「俄羅斯殺害了上萬烏克蘭平民，俄羅斯自己就是國家恐怖主義」；「即使是伊斯蘭國幹的，俄羅斯也無能為力，為了給國民一個交代，只會把責任推向烏克蘭，然後發動對烏克蘭的進一步軍事侵略行動！」

有網民在自己的微博帳號下發帖評論說，「正如人們看到的，俄羅斯被大規模恐襲之後，開動鵝力把一切禍水往烏克蘭身上引，大帝說烏克蘭為殺手提供逃跑窗口，扎哈羅娃表示澤連斯基否認與此有關是自我揭發，總之就是一句話，這個慘案必須一定絕對是烏克蘭人幹的，因為只有這樣大帝一伙才能讓焦頭爛額的自身找到藉口，掩蓋侵略戰爭已經走進死胡同......」

還有網民表示：「侵略別國，沒想到後院百姓遭殃；沉默一天，『試圖向烏克蘭方向逃跑…』嫁禍於人，強盜邏輯，與狼欺負在下游喝水的羊有啥區別？」；「俄羅斯這操作，在ISIS宣稱對恐襲負責的情況下，俄外交部發言人第一時間把恐襲和烏克蘭聯繫起來，但卻提供不了任何證據。還馬上發動對基輔的導彈襲擊，以渾淆視聽，轉移矛盾。估計它正在想辦法編造證據說這是烏克蘭幕後指使的，我覺得這麼做真的毫無底線的。」

金燦榮：莫斯科遭恐怖襲擊，應該不是美國策劃的

在微博上擁有292.6萬粉絲的中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮教授的一則帖子也帶來了一定關注度。他3月24日發帖表示，「莫斯科遭恐怖襲擊，應該不是美國策劃的」，同時轉發了自己接受採訪的一段語音，其中講到，「美國應該是事先知道某種信息，所以他提醒他的公民。他不是直接給俄羅斯發警告。他應該是知道某種信息，但直接操縱的可能性還是很小的。」

美國駐莫斯科使館3月8日曾發出預警稱，莫斯科發生恐怖襲擊的警示級別提高，（美國）大使館正在監測有關極端分子計劃針對莫斯科大型集會（包括音樂會）發動襲擊的消息，建議美國公民在未來48小時內避免參加大型集會。英國駐俄羅斯大使館和英國外交部在其網站和社媒上轉發了美國大使館發出的警告，並敦促英國國民不要前往俄羅斯。對於美國發出的上述聲明，贏得連任的俄羅斯總統普亭3月19日曾將其斥為「有明顯訛詐意味的挑釁言論」。普亭說：「我還記得，最近一些西方官方機構發表的挑釁性聲明稱俄羅斯可能發生恐怖襲擊，所有這些都會讓人們想起他們的目的是為了破壞我們社會的穩定。」

金燦榮有關「莫斯科恐襲不是美國策劃的」帖子引起了不少針對他的負面評論。一位網民寫道：「金政委叛變革命了！革命戰士憤怒批判金政委，指出：@金燦榮教授 你有啥證據莫斯科恐襲不是美國策劃的，你是腦袋鏽了還是故意的？你枉吃數十年的皇糧，國家給你這個給你那個，出行坐飛機，開會坐前排，拉屎坐馬桶，可你的能耐都不如草根分析家！」對金燦榮粉絲的留言，一位網民評論說，「金燦榮認為應該不是美國策劃的。評論區來看，不少金燦榮粉絲對此強烈不滿，堅決反對。很多東西，長時間培養極端之後，再想要恢復正常可就沒那麼容易了。」

（綜合報導）

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