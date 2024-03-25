俄遭恐攻硬扯烏涉案 美幫澄清

俄羅斯廿四日為莫斯科郊區音樂廳恐攻事件舉行全國哀悼，總統普亭已暗示烏克蘭涉入。烏總統澤倫斯基廿三日反批普亭欲嫁禍於烏，美國副總統賀錦麗則澄清無證據顯示基輔參與。宣稱犯案的極端組織伊斯蘭國（ISIS）常用社群帳戶發布恐攻當下影片。俄當局則稱四名涉案槍手為中亞的塔吉克等外國人士。

普亭廿三日聲稱，四名槍手被逮前企圖逃往烏克蘭，烏方似有「窗口」準備接應。澤倫斯基則反駁稱，這起事件是普亭等「人渣」企圖栽贓、手段老套，「我們以前就見識過：摧毀建築物、槍擊及爆炸事件。他們卻總嫁禍於人」。

澤倫斯基也批評，俄國派大批恐怖分子（指俄軍）到烏克蘭境內，卻不在乎自家出了什麼事。

一位俄國外交部發言人反批，澤倫斯基是唯一「瘋狂」到將該恐攻歸咎俄國的外國領袖。烏克蘭總統府顧問波多利雅科廿三日已稱，俄當局牽扯烏克蘭絕對站不住腳又荒謬。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫也稱，基輔涉案的說法不符事實。

賀錦麗廿三日接受美國廣播公司（ABC）訪問說，沒有任何烏克蘭涉案的證據，美方研判真凶為ISIS分支呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）。白宮國安會發言人華森也說，美方三月初就知會俄國，有人圖謀在莫斯科發動恐攻的相關資訊，ISIS要對此案負全責、基輔未涉入。

俄國官媒塔斯社引述當局統計，廿二日的恐攻已釀成一五二人受傷，至於死亡人數據另一官媒今日俄羅斯編輯西蒙尼揚稱，維持在一四三人。

普亭廿三日演說未提到ISIS，只將敵人指為國際恐怖主義，願和任何國家合作打擊。克里姆林宮說，普亭已和白俄羅斯、土耳其、敘利亞、烏茲別克及哈薩克等國領袖通話，各方皆稱願合力反恐。廿三日莫斯科出現民眾大排長龍欲捐血給傷者；俄國已加強機場等交通樞紐和莫斯科等地維安，全俄多場大型公開活動也已取消。